Intocables

Repassem aquesta llista: Rafa Ponzo, Serra, Migue, Xumetra, Dorca i Matamala. Peragón, Kiko Ratón, Galán, Dorca i Matamala. Dorca i Jandro. Migue, Dorca, Jandro i Ferran Corominas. Mallo, Migue, David García, Jose, Marcos Tebar, Juanlu i Felipe. Isaac Becerra, Migue i Juanlu. Isaac Becerra, Cifu, Richy, Lejeune, Granell, Pons, Mata i Felipe. Isaac Becerra, Kiko Olivas, Lejeune, Clerc, Granell, Pons i Mata. Alcalá, Pons, Portu i Borja García. Juanpe, Bernardo, Maffeo, Portu, Granell i Borja García. Juanpe, Bernardo, Porro, Bounou, Portu, Pons, Granell, Stuani i Borja García. Juanpe, Mojica, Maffeo, Granell, Borja García, Gumbau i Stuani. Juan Carlos, Santi Bueno, Gumbau, Monchu, Sylla, Yoel Barcenas, Cristoforo. Juanpe, Bernardo, Aleix García, Nahuel Bustos i Alex Baena. Santi Bueno, Miguel, Riquelme, Taty Castellanos i Oriol Romeu.

Aquests són els jugadors, que sigui per partits jugats o per minuts disputats, han estat indiscutibles en l'onze inicial del Girona FC en les quinze temporades anteriors, d'ençà que l'equip va estrenar-se a la LFP.

Un rang que en l'actual campanya cal adjudicar-li a Gazzaniga (25), Couto (23), Miguel (24), Blind (23), Aleix García (24), Savinho (25), Iván Martín (24), Dovbyk (23) i Stuani (23), tot i que en el cas dels dos davanters, l'ucraïnès porta molts més minuts que l'uruguaià, malgrat haver jugat el mateix nombre de partits.

Com queda clar, només Paulo Gazzaniga i Savio Moreira són els únics jugadors de la plantilla actual que han disputat fins al dia d'avui les vint-i-cinc jornades que ja ha completat el campionat de lliga, que és un fet que en totes les temporades anteriors havien aconseguit ben pocs jugadors, concretament només quatre, un d'ells per partida doble.

Són els casos de Jandro Castro, que va jugar de manera completa tota la campanya 2010/11. També el cas d'Àlex Granell que va completar sense perdre's ni un sol partit el curs 2014/15. I de Kiko Olivas que va fer el mateix en la temporada 2015/16. I capítol a part per Isaac Becerra, que va completar el cent per cent d'encontres de les campanyes 2014/15 i 2015/16, convertit en un mur indiscutible sota pals.

Més enllà d'aquests quatre jugadors, ningú més ha completat una temporada sense perdre's un sol partit, fita que ara tenen al seu abast els esmentats Gazzaniga i Savinho. Un fet que esportivament sembla clar que poden complir, malgrat quedar tretze jornades per disputar-se, i que si res no canvia, podria situar-los en la mateixa llista dels quatre futbolistes destacats anteriorment, si una lesió o una sanció no ho impedeixen.

El llistat dels quinze anys anteriors, igual que el d'aquesta temporada, serveix per veure aquells cursos en els quals els aficionats han tingut més facilitat per reconèixer l'onze habitual del seu equip, a causa de la continuïtat que han tingut els futbolistes.

Un fet que enguany és molt clar i significatiu, amb una alineació comuna que ha fet que, llevat de moments puntuals per baixes obligades, pràcticament tothom se sàpiga de memòria.