Decidir en salut i més visibilitat, reptes de la infermeria

Aquests pròxims 25 i 26 d’abril, el Palau de Congressos de Girona acollirà el XVI Congrés de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC), que pretén ser un punt de trobada i reflexió sobre els reptes als quals ens afrontem com a col·lectiu: millorar el coneixement i la confiança de la població en la infermera especialista en familiar i comunitària, apostar per un augment de visibilitat als mitjans, debatre el rol dins del sistema sanitari, ocupar espais de decisió i lideratge dins de les institucions i vetllar pel reconeixement de la nostra professió. Aquest debat té com a objectiu principal preservar i millorar la salut de la població tot generant un impacte positiu en la qualitat de les cures.

Les infermeres familiars i comunitàries hem crescut exponencialment en competències durant els últims anys. Actualment, les infermeres d’un Centre d’Atenció Primària (CAP) atenem i resolem un 70-80% dels problemes aguts de salut (infecció orina, mal de coll, torçada de turmell, vòmits...), portem el control i seguiment del pacient crònic estable (diabetis, hipertensió, malaltia respiratòria crònica...), atenem el pacient més complex i també al pacient en l’etapa final de vida. Aquesta situació requereix la figura de la infermera gestora de casos d’atenció primària, qui coordina tots els nivells assistencials i ofereix unes cures d’altíssima qualitat, tant en l’àmbit tècnic com emocional.

L’atenció pediàtrica, el programa Salut i Escola als instituts i activitats comunitàries com el Pacient Expert, els grups per deixar de fumar o la consulta per a pacients sense llar són liderats per la infermera d’atenció primària.

Al llarg de la nostra trajectòria professional les infermeres ens formem per cobrir els cinc pilars bàsics de la nostra professió: l’assistència (basada en l’evidència científica), la docència, la formació, la gestió i, finalment, la recerca, fet que està originant un augment de doctores infermeres.

Així i tot, la nostra professió, altament feminitzada, pateix una manca de visibilitat que encara persisteix en el temps. Malgrat que juguem un paper essencial en la prestació de cures de salut i som el col·lectiu més nombrós dins del sistema sanitari, sovint ens trobem relegades a un segon pla. N’és un clar exemple el fet que des del 2008, amb el Pla de Bolonya, les infermeres tenim una formació en Grau, però el Ministeri de Sanitat, setze anys després, ens continua catalogant com una categoria inferior, amb les evidents conseqüències en sou i prestigi.

Un altre repte significatiu és la limitada capacitat per participar en la presa de decisions dins del sistema de salut. Malgrat la nostra proximitat als pacients, el nostre coneixement, la mirada holística i global i l’expertesa en l’atenció comunitària i familiar encara no se’ns ha convidat a participar en les meses negociadores de salut, on es debaten les línies fonamentals i estratègiques del sistema sanitari. Aquest fet no tan sols afecta la satisfacció professional sinó que pot conduir a decisions menys efectives i eficients en la prestació de serveis de salut.

Per abordar aquests reptes és necessari un canvi cultural i estructural en la societat, en el sistema sanitari i també dins del col·lectiu d’infermeria.

Som conscients que ens cal una mirada autocrítica, ja que els canvis que exigim als altres, comencen primer en nosaltres. Per això, en aquest congrés treballarem l’empoderament professional i el lideratge infermer i les eines que ens permetin aconseguir el màxim potencial.

També es debatran altres temes d’actualitat com la salut planetària o l’atenció sanitària sensible a l’orientació sexual o de gènere. Una mirada inclusiva i acollidora a la comunitat LGTBIQ+ no només beneficia a aquest col·lectiu sinó que també contribueix a tenir un sistema de salut més equitatiu i sensible a les necessitats de tots els pacients.

Per això, sota el lema Empodera’t, ens trobarem al Palau de Congressos de Girona el 25 i 26 d’abril.

(*) Presidenta del XVI Congrés de l’AIFiCC