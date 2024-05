El crit d’alerta que ningú no vol escoltar

La pobresa es cronifica. I en menys de 24 hores ens ho han recordat aquesta mateixa setmana Creu Roja i Càritas, i fins i tot, una mica, també el Banc dels Aliments. Els equilibris per arribar a final de mes són ja, per a moltes famílies, més espectaculars que els dels fonambulistes del Cirque du Soleil i tot perquè tenir feina ja no garanteix aconseguir-ho.

Dimarts vam saber que sis de cada deu persones ateses per la Creu Roja ja són d’extrema vulnerabilitat, arribant als 32.263 usuaris atesos l’any passat a les comarques gironines. L’endemà era Càritas qui hi deia la seva: la població jove és una de les principals víctimes de la pobresa i l’exclusió social: el 40% de les persones ateses per l’entitat a Girona l’any 2023 tenia menys de 35 anys. I com que no n’hi ha dos sense tres, el Banc dels Aliments ens ha fet saber que va repartir 2.755.431 quilos de menjar a 37.313 usuaris durant tot l’any passat i que, malgrat pensem que és una xifra elevada, no és suficient. Tan sols cobreixen un 11,6% del que es considera dieta alimentària.

Crits d’alerta que ningú no vol escoltar. Que quan els llegim ens fan posar els pèls de punta però que quan hem passat un parell de planes ja tornem a oblidar, fins que arriba el Gran Recapte i, solidaris nosaltres, afegim una ampolla de llet més a la compra, que l’oli està pels núvols. A Vilobí la setmana que ve hi ha una nova oportunitat per ajudar a qui li cal. El VilobíSolidari arriba a la dotzena edició amb més força que mai.

Subscriu-te per seguir llegint