La Unió Europea de Radiodifusió (UER), organitzadora del festival d’Eurovisió, ha decidit deixar fora finalment de l’edició d’enguany a Rússia. A través d’un comunicat, fet públic ahir a la tarda, l’organització va assenyalar que «no hi haurà actuació russa», per seguir amb « les normes de l’esdeveniment i els valors de la UER». «La decisió reflecteix la preocupació que, davant de la crisi sense precedents a Ucraïna, la inclusió d’una actuació per part de Rússia podria desacreditar el concurs», recull el comunicat. La UER s’ha pres el temps per consultar la decisió de forma àmplia entre els seus membres. Al text publicat, s’afegeix que la UER és una organització compromesa amb la defensa dels valors del servei públic. «Seguim dedicats a protegir els valors d’una competició cultural que promou l’intercanvi i la comprensió internacionals, uneix les audiències, celebra la diversitat a través de la música i uneix Europa en un mateix escenari», conclou el comunicat.

L’anunci va arribar hores després de que la mateixa UER fes públic, en un altre comunicat, que Rússia sí participaria de l’edició d’enguany, que se celebrarà a la ciutat Italiana de Turí el mes de maig. En el primer comunicat, l’organització assenyalava que «el festival és un esdeveniment cultural apolític» i afegia que «la UER està preocupada pels esdeveniments actuals i continuarà vigilant de prop la situació». La pressió dels països La decisió final de la UER es va produir després que diversos països instessin a apartar Rússia del festival. L’emissora AVROTROS, encarregada de retransmetre el festival als Països Baixos, va llançar ahir un comunicat en suport a Ucraïna, demanant la sortida immediata de Channel One i All Russian State Television and Radio Broadcasting Company de la històrica organització de televisions. Suècia, Noruega, Dinamarca, Estònia, Letònia i Lituània també s’havien sumat a la petició i Finlàndia ja havia amenaçat amb no participar-hi si no s’excloïa als russos de la competició.