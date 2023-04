Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística, l’any 2021 l’esperança de vida de la població espanyola era de 80,2 anys de mitjana en els homes i 85,5 en les dones. Aquest fet situa el nostre país com el segon amb l’esperança de vida més alta en l’àmbit mundial, només superat pel Japó.

Segons una investigació de la Fundació Matrix, malgrat que les persones centenàries només són el 0,04% de la població del nostre país, la veritat és que la xifra augmenta cada any: durant l’última dècada, ha anat augmentant de 750 persones centenàries anuals, segons els registres espanyols.

El professor de salut pública S. Jay Olshansky, de la Universitat d’Illinois (Chicago, EUA) explica al diari ‘Daily Mail’ la importància de la genètica, ja que «no pots viure una vida llarga sense haver guanyat la loteria genètica». No obstant, fins i tot deixant de banda les qüestions genètiques, hi ha diverses circumstàncies i accions que poden contribuir que tinguis una vida més sana i llarga.

1. Una vida amb propòsits

Per exemple, establir un propòsit o un objectiu en la vida, una cosa que no només és bona per al creixement personal, sinó que a més t’ajuda a viure més. Un estudi publicat el 2008 al Diari Oficial de la Societat Americana de Psicosomàtica va preguntar a 43.391 japonesos si tenien un ‘ikigai’ (sensació que val la pena viure la vida). Els resultats van mostrar que una falta d’aquest ‘ikigai’ estava associada a un risc més alt de mortalitat, i més concretament a malalties cardiovasculars.

En la mateixa línia hi ha un altre estudi, fet el 2019 i publicat al Diari de l’Associació Mèdica dels Estats Units. Mitjançant l’anàlisi de 7.000 subjectes de més de 50 anys, la investigació va determinar que un propòsit fort en la vida està associat amb una caiguda de la mortalitat i té beneficis per a la salut.

Moltes vegades aquest propòsit s’associa a la feina, tal com explica el doctor Dilip Jeste, neuropsiquiatre especialitzat en envelliment de la Universitat de Califòrnia (San Diego, EUA): «La jubilació és en realitat un factor important per a moltes persones, especialment per als homes. La feina defineix el propòsit de la vida i quan et jubiles, o quan et veus obligat a jubilar-te, el propòsit desapareix de sobte, de forma abrupta».

És per això que els objectius personals han d’anar més enllà de l’ocupació i les persones jubilades han de tenir altres aspiracions, han «de trobar altres coses per fer: més treball voluntari, una mica d’art... coses que feien de joves», apunta.

2. Comunitat abans que soledat

La Universitat de Harvard (Massachusetts, EUA) també es va interessar per la longevitat i va analitzar durant 80 anys 1.300 persones i com les experiències primerenques dels seus primers anys les van afectar durant tota la vida. La investigació va concloure que les persones que van establir relacions pròximes i sanes amb altres subjectes tenien una millor salut i un retard del declivi tant mental com físic.

Segons recull el ‘Daily Mail’, experts en envelliment especialitzats en persones centenàries han determinat que a les zones on les persones tendeixen a viure més la gent de més de 100 anys «mantenen una forta relació interpersonal, són pròxims amb la seva família i senten que poden confiar en els seus veïns».

A més, la doctora Mary Gallant, de la Universitat de l’Escola de Salut Pública d’Albany (Nova York, EUA) declara que «l’aïllament social i la soledat entre els adults grans col·loca les persones en un risc realment alt de tota mena de resultats negatius per a la salut mental i física». Aquest factor recalca la importància d’establir llaços forts i sans amb les persones que ens envolten.

3. Ser espiritual, més enllà de la religió

A les zones o països amb més abundància de persones de més de 100 anys els experts aclareixen que els centenaris solen formar part de pràctiques espirituals, ja que els proporcionen un sentit de pertinença i arrelament. No obstant, es pot aclarir que això no significa que formin part de res religiós, sinó que pot ser que portin a terme actes d’altruisme o formin part d’una comuna a la natura.

La doctora Carolyn Aldwin, directora del programa de Gerontologia de la Universitat Estatal d’Oregon (Estats Units), declara que, mitjançant un treball, han comprovat que «els pacients amb una insuficiència cardíaca que s’identifiquen amb una gran espiritualitat, de mitjana viuen més que les persones que no ho fan». També recomana un estil de vida saludable ja que «ajuda tenir una comunitat de suport i estar centrat i connectat a la terra».

4. Adeu a l’estrès

L’estrès mai contribueix a res bo i causa tant un desgast mental com físic. Per aquest motiu és essencial i útil anticipar-se a aquest desagradable sentiment amb tècniques com la coneguda ‘Proactive coping’, que es podria traduir com «enfrontament proactiu». Aquesta fórmula consisteix a estar preparat per a un futur exitós mitjançant l’anticipació a situacions o factors que puguin resultar estressants. Amb això s’aconsegueix erradicar o reduir l’angoixa que generen.

Tal com explica la doctora Aldwin, aquest mètode consisteix simplement a emprendre accions com posar gasolina al cotxe abans d’un viatge llarg per evitar estar constantment patint per la falta de combustible. L’especialista també declara que «el maneig de l’estrès, ser capaç d’ignorar les petites coses, ser capaç d’organitzar una estructura de vida que pugui disminuir la seva exposició a l’estrès, resultarà realment útil, especialment en la vellesa.

La doctora conclou que el millor és no estressar-se per res. «No fer muntanyes d’un gra de sorra és una cosa realment important».