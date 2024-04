Vols saber com detectar un iogurt malmès, abans d'obrir-lo?

El iogurt és un aliment molt recomanat per totes les seves propietats; aporta grans beneficis per la nostra salut. El calci és un dels principals beneficis que aporta aquest làctic tan consumit en el nostre país. Es recomana menjar-ne un al dia, ja que, a més, ajuda a mantenir el nostre sistema digestiu en condicions òptimes. Però saps què et pot passar si consumeixes un iogurt en mal estat? Com saps si està en mal estat? Primer de tot has de mirar l'etiquetatge, però si la data de caducitat és correcte, pot estar dolent? Sí! En aquest article t'explicarem com saber si un iogurt està en mal estat abans d'obrir-lo. Recorda que, consumir un producte en males condicions pot provocar-te problemes gastrointestinals i altres de més greus. Els bacteris que es poden acumular en l'aliment poden ser molt perjudicials per a la teva salut. Estigues atent!

Els consells a l'hora de comprar iogurts

Hi ha dos tipus de iogurts: els làctics i els d'origen vegetal. Consumir-ne un o altre, depèn del nostre estat de salut. Els làctics són més rics en calci i tenen una gran quantitat de vitamina B. Aquesta vitamina és essencial per acabar amb els símptomes del cansament. En canvi, el iogurt d'origen vegetal té fibres que ajuden en el procés de digestió.

Comprovar l'etiquetatge per saber quina quantitat de sucre afegit porta és indispensable per cuidar la nostra salut. A l'hora de comprar iogurts, hem de buscar els que no continguin additius o els que tinguin menys sucre.

Compte a l'hora de menjar un iogurt / @racool_studio

Els trucs per saber si el iogurt està dolent abans d'obrir-lo