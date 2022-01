Sant Hilari va celebrar la setmana passada el ple infantil, amb catorze representant de l’alumnat de les escoles Guilleries i Sant Josep. Els joves de cinquè i sisè de primària, convertits en regidors per un dia, van decidir millorar la depuradora per convertir-la en un espai de biodiversitat.

Segons el consistori, els alumnes van portar un argumentari «molt ben preparat» a l’hora de debatre les tres opcions proposades per les escoles i l’Ajuntament. Aquestes eren dissenyar alternatives de lleure a l’ús de pantalles, la tinença responsable d’animals i la conversió de la depuradora per un espai de biodiversitat, essent aquesta última opció l’escollida.

Segons l’Ajuntament, la voluntat dels alumnes, que van actuar circumstancialment com a regidors, és que l’espai de la depuradora sigui «un bon hàbitat per animals i que hi puguin aparèixer més espècies».

Aquesta proposta es materialitzarà des d’ara fins a final de curs a través d’un treball conjunt els alumnes, l’Ajuntament, les escoles i el personal tècnic, per tal de concretar les accions que es tiraran endavant. Finalment, un cop hagi acabat el curs, els alumnes tornaran a assistir al ple per explicar el projecte.

L’objectiu del Consell d’Infants, detalla el consistori de Sant Hilari, és que els nens i nenes ajudin a «decidir projectes que afecten a tota la ciutadania, així com apropar-los a l’Ajuntament i que coneguin com funciona la institució».

Regidors per un dia

En el ple, qui va fer d’alcalde va ser Sohaib Ezzahouani i com a regidors hi havia Guillem Herranz, Elna Font, Abril Rojas, Aya Kibach, Alba Garcia, Pau Roura, Patricia Drugan, Martina Reis, Sara Maria Ciortan, Blanca Baena, Emili Bayés, Maria De Bueno i Judit Planas.