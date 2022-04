La Policia Local de Vidreres ha localitzat més de 27 quilos de cabdells de marihuana que estaven en bosses d'escombraries.

La droga estava camuflada entre restes de poda d'algun cultiu i els agents van haver-la de destriar.

La descoberta la van realitzar aquest dilluns a la tarda, en el marc d'un patrullatge preventiu.

Agents de la Policia Local estaven fent vigilància en zones que saben que hi pot haver intercanvi de droga i aquest dilluns a la tarda van observar unes bosses d'escombraries de color negre a sota d'un pont de la Nacional II.

Això els va posar en alerta i quan s'hi van acostar per comprovar de què es tractava. Hi havia moltes bosses i en obrir-ne algunes van veure que hi havia troncs i fulles de marihuana però també restes d'alguns cabdells.

Finalment, les van obrir totes i van destriar-ne els cabdells. Un cop pesats va donar un total de 27,1 quilos. Els cabdells tenen un cost elevat al mercat negre i la droga comissada superaria els 35.000 euros.

Malgrat la troballa, els agents no van localitzar ningú a la zona. Tot i això, mantenen el cas obert per veure si troben els sospitosos que van llançar o intentar camuflar la droga entre, "residus" sense valor de la mateixa planta.