L’Ajuntament de Breda ha començat aquesta setmana la retirada de les línies elèctriques aèries de baixa tensió de l’entorn de la plaça de la Vila i l’edifici de l’Ajuntament. Es tracta d’una actuació en la línia de dignificació i millora del paisatge urbà del centre històric. En concret, els treballs consisteixen en eliminar els creuaments aeris per tal de deixar una vista de la plaça el més neta possible de cablejat. El soterrament de les línies es produirà en els punts on no es pugui realitzar la instal·lació per grapat de les línies, ja sigui per falta de continuïtat d’edificis o per la necessitat de passar-les a l’altra banda del carrer. El termini d’execució previst és d’aproximadament un mes, amb un pressupost de 20.454,48 euros.