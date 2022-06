Més de 9.000 persones van passar dissabt i diumenge per II Fira del Col·leccionisme Playmobil de Blanes. Bona part dels assistents van ser públic infantil i familiar, però també hi havia adults que anaven a la recerca d’aquella figura que els faltava, o bé d’un accessori en concret que els manca per completar una determinada temàtica.

A banda de les parades amb figures i accessoris de Playmobil, també hi va haver un Taller de Creativitat -amb una allau d’inscrits- i un Parc d’Inflables on la mainada podia pujar de manera gratuïta. Diversos comerços del municipi han promocionat la fira les últimes setmanes posant figures de Playmobil als seus aparadors.