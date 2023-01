L'Audiència de Girona ha jutjat un acusat que s'enfronta a 15 anys de presó per agredir sexualment la seva neboda de 15 anys a Blanes el juny de l'any passat. Davant el tribunal de la secció tercera el processat ha admès que la va penetrar però ha negat que la forcés o que ho fes en contra de la seva voluntat. Després ha matisat que "no recordo que em digués que parés, jo en aquell moment estava begut". De fet, l'endemà dels fets, que van tenir lloc la nit de Sant Joan al domicili de l'acusat, aquest va presentar-se a la Policia Local de Blanes i va confessar que havia estat amb una menor i que sabia que era un delicte. Per això, tot i adherir-se al relat dels fets de l'acusació, la defensa demana que s'apliqui el nou Codi Penal, que rebaixa la pena per aquests fets fins als 12 anys. La menor ha declarat a porta tancada.

Tal com recull la fiscalia, els fets van tenir lloc durant la nit de Sant Joan. Havien anat a celebrar-ho a la platja juntament amb més familiars, i cap a les onze de la nit l'acusat li va demanar a la víctima que l'acompanyés a casa seva a buscar una pilota. Un cop allí, segons l'acusació pública, el processat va agafar la víctima pels braços amb força i va intentar fer-li un petó. Després va estirar-la sobre un llit i va agredir-la sexualment tot i la negativa constant de la víctima. Al torn d'última paraula, l'acusat ha demanat disculpes a la víctima i ha assegurat que farà "tot el que pugui per reparar el dany" que ha comès. La fiscal demana que s'indemnitzi la víctima amb 10.000 euros pels danys morals patits i 200 més per les lesions físiques que va patir arran dels fets. Un reconeixement mèdic va objectivar diverses lesions als genitals compatibles amb una agressió sexual. El processat ha estat en presó provisional des de la data dels fets.