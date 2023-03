La secció tercera de l'Audiència de Girona ha condemnat a 12 anys i mig de presó l'home que va violar la seva neboda de 15 anys durant la revetlla de Sant Joan de Blanes el 2021. El tribunal ha aplicat la nova llei de Llibertat Sexual (coneguda com a Llei "només sí és sí") per ser més favorable a l'acusat, ja que redueix un any la pena mínima per aquest delicte.

La sentència recull que la nit del 23 de juny de 2021 tant l'acusat com la víctima estaven celebrant la revetlla a la platja de Blanes. Cap a les onze, l'acusat, que era germà de l'avi de la víctima, va proposar-li anar a l'habitatge on vivia per ensenyar-li i anar a buscar una pilota. La víctima va accedir per la confiança que li tenia al processat. Un cop allí, li va ensenyar la casa i, va intentar agredir-la sexualment en diverses ocasions, fins que va aconseguir penetrar-la. La víctima "li demanava repetidament que parés i intentava retirar la mà de l'acusat sense aconseguir-ho per la força que exercia l'acusat", explica la resolució judicial. La víctima va patir lesions vaginals per culpa de la violència exercida per l'acusat, fet que el tribunal ressalta a l'hora d'imposar la pena. De fet, més enllà de la declaració de la víctima i de l'acusat, qui admeté les relacions sexuals però va negar que l'hagués forçat, la violació s'ha pogut demostrar pels informes forenses. A les proves vaginals fetes a la víctima van trobar-hi semen compatible amb el processat, que té un marge d'error "tan ínfim que ens permet atribuir-li amb total seguretat a l'acusat", manifesta el tribunal.

La nova llei li és favorable

A l'hora d'imposar la pena, el tribunal ha atès la petició de la defensa del processat, que al final del judici va adherir-se a les conclusions de la fiscalia, però sol·liciant que s'apliqués la nova llei sexual, que rebaixa la pena mínima d'una violació fins als 12 anys i mig de presó, en comptes dels 13 anys i mig que s'imposava a l'antiga llei. Amb tot, quan compleixi tres quartes parts de la pena serà expulsat del país i no podrà tornar durant vuit anys. El tribunal estima que la mesura no és desproporcionada perquè no té arrelament a Espanya (els fets es van produir quan feia sis mesos que havia arribat), i a més no tenia permís legal de residència. A més, també haurà de pagar una indemnització de 6.000 euros pels danys psíquics que ha hagut de patir la víctima. Amb l'aplicació de la nova llei també imposa la suspensió de l'exercici dels drets de la pàtria potestat, tutela, curatela o altres durant vuit anys. Tampoc podrà comunicar-se amb la víctima durant vuit anys ni podrà treballar en cap feina que impliqui contacte amb menors durant 20 anys. La sentència encara no és ferma i es pot recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)