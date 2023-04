Blanes va homenatjar dilluns el fundador del Jardí Botànic Marimurtra, Carl Faust, amb motiu del 71è aniversari de la seva mort. Cada 24 d’abril, el municipi de la Selva organitza una ofrena floral.

La Fundació Carl Faust és la gestora del llegat patrimonial, científic, filosòfic i espiritual de Faust, i és qui s’encarrega d’organitzar l’homenatge que culmina al Passeig de Mar, on hi ha una estàtua dedicada a Carl Faust. L’acte de reconeixement el va encapçalar el president de la Fundació Carl Faust, Cristòfol Jordà, conjuntament amb l’alcalde de Blanes, Àngel Canosa. A més, van assistir-hi patrons de la fundació, així com el director gerent, Josep Borrell; una nombrosa representació dels treballadors i treballadores del jardí, així com amics del Jardí Botànic Marimurtra. També van participar els tinents d’alcalde de Cultura i Medi Ambient, Albert Sanz i Marina Vall-Llosada, respectivament.

A més de l’ofrena d’homenatge, amb un ram de flors a l’estàtua de Faust, els alumnes de tercer de primària del centre educatiu que du el nom del fundador del jardí, l’Escola Carles Faust, van obsequiar a tots i totes les assistents amb un punt de llibre i van fer la seva respectiva ofrena floral.