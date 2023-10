La collita de la castanya de Viladrau està marcada per les altes temperatures i la falta de pluges de la tardor. La producció caurà un 25% respecte l'any passat, també afectada per la sequera. De les 16 tones de fa un any, preveuen quedar-se amb 12. "És una temporada una mica anormal, amb una recollida més lenta i una castanya més verda, que s'haurà de deixar madurar més abans de servir", admet el responsable del Centre de Manipulació de la Castanya Joaquim Solé. La qualitat, però, és bona i manté les propietats del producte local. Per primer cop han deixat de tenir danys per senglars si bé continuen tenint furtivisme de grups organitzats i reclamen més vigilància policial. "Ens sentim molt desprotegits", diu.

Els productors de la castanya de Viladrau, al cor del Montseny, estan acostumats a dependre de la meteorologia. Enguany, les altes temperatures han deixat sense producció els castanyers de zones més assolellades, mentre que els situats cara al nord "estan aguantant més bé". La falta d'aigua, però, fa que la maduració sigui més lenta i fins i tot hagi provocat la mort d'alguns exemplars. "Ens cau amb el pelló -la pell externa amb punxes- i la castanya és més verda, tot i que per fora es vegi ben marró", detalla el responsable del Centre de Manipulació de la Castanya, Joaquim Solé. Ara el que necessiten és que les temperatures no pugin més de 18 graus i, si acabés plovent, permetria accelerar la maduració i els pellons deixarien caure la castanya. "Això pot variar d'un dia per l'altre", remarca.

Enguany han incorporat més hectàrees, en total en gestionen gairebé una vuitantena, però no són suficients com per compensar la caiguda de la producció. La qualitat, però, continua essent bona. Solé recomana no comprar castanyes a granel perquè, si no està envasada, no es pot saber d'on ve. Recorda que perquè la gran distribució les posi a la venda en supermercats cal que passin dies. "Nosaltres, en canvi, la collim avui, l'envasem i la pots comprar demà", remarca. A Catalunya, la de Viladrau representa un 2% del total del mercat, dominat per la castanya de Galícia. "La de fora i aquesta no té res a veure", afirma. Malgrat tot, assegura que cada cop tenen més clients que, al marge de valorar la qualitat del producte, també tenen en compte la feina que fan tot l'any de cuidar els castanyers i les finques d'una forma sostenible.

El preu de la castanya de Viladrau s'apujarà un 2%. "Que hi hagi menys castanya no vol dir que apujarem preus, perquè ja està prou apretat", ha afirmat Solé, tot recordant que també tenen vendes amb altres productes elaborats a les instal·lacions del Centre de la Castanya. El producte estrella és la castanya torrada que aquest any ha rebut la distinció del segell de qualitat Girona Excel·lent promogut per la Diputació de Girona.

Sense senglars però amb furtivisme

Un factor que enguany els va a favor és que no tenen danys pels estralls del senglar. "No ens havia passat mai, ens ha vingut de nou", admet Quim Solé. L'any passat van passar a collir a les tardes per evitar que el senglar se les mengés a la nit. Aquest cop, però, tornen a collir com abans, de matins. "Ara que tenim un collidor menys, s'ha de saber aprofitar", diu. Desconeixen els motius, però intueixen que és perquè, amb la sequera, els animals s'han traslladat a altres zones on tenen garantit l'aliment.

El que no ha afluixat és la pressió dels caçadors furtius de castanya. Solé detalla que el cap de setmana passat van tenir dos episodis molt preocupants. Es tracta de grups professionals que, amb l'ajuda de cordes, malmeten les branques dels castanyers per agafar directament els pellons. "Petar les branques vol dir que quedaran mortes i ja no produiran més", diu. Per això, reclamen a les administracions més vigilància perquè ells no tenen capacitat per fer-ho. "No ho podem fer sols, necessitem ajuda", assenyala, tot afegint que "la seva feina és cuidar els castanyers i collir els fruits però no pas vigilar els robatoris". "És un desgast fort" i no donen per més, admet. Alerten que els furtius apareixen sobretot en cap de setmana.

Una altra tendència que afirmen que encara no s'ha revertit és la de famílies que van a Viladrau amb la idea que poden collir-hi castanyes sense tenir en compte que és una activitat econòmica en finques privades. Solé recorda que per poder arribar a tenir castanyers productius i de qualitat calen molts mesos de feina i de gestió de les finques.