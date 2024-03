Els Mossos d'Esquadra han detingut una conductora que anava molt beguda per l'autopista i que a més, duia la seva filla de només dos anys dreta al seient del darrere i sense cadireta.

L'arrestada té 25 anys i no comptava amb antecedents policials fins ara. Va quedar acusada de ser la presumpta autora d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol i denunciada per portar la menor sense cap mena de sistema de retenció infantil.

Els fets es remunten a aquest dilluns 4 de març a les sis de la tarda quan els Mossos de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) van detectar la conductora sortint d'una àrea de servei de l'autopista a l'autopista AP-7 a l'altura de Maçanet de la Selva, quilòmetre 84,5 en sentit Barcelona.

Els agents van veure que la criatura que viatjava dreta al seient del darrere dreta, no duia cadireta, tot i la seva edat i a banda, van comprovar que la conductora presentava signes evidents d'anar sota alguna substància. Li van practicar la prova d'alcoholèmia i la conductora va donar un positiu penal, és a dir de més de 0,60 mg/litre.

En la primera prova va donar 1,02 mg/l d'aire espirat i en la segona que és la vàlida, 0,96 mg /l. Això representa que gairebé quadruplicava la taxa màxima permesa que es troba en els 0,25 mg/litre d'aire d'expirat.

Davant dels fets va quedar detinguda pels fets i pel que fa a la menor, els Mossos d'Esquadra la van lliurar al seu pare.

Posteriorment, la detenció va quedar sense efecte i l'acusada està a l’espera de comparèixer davant el jutge quan se la requereixi.