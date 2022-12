La bevem, la usem en la higiene personal i per a netejar espais, la utilitzem en l'agricultura per a produir aliments i, entre altres coses, també s'utilitza per a produir energia neta. Sí, exacte, parlem de l'aigua. La vida en la Terra no seria possible sense ella, però a vegades sembla que no li prestem suficient atenció.

Enguany, un dels més secs a Espanya i Europa, s'ha vist clarament la necessitat que tenim d'aquest recurs natural. La falta de pluges i el dèficit d'aigua en els embassaments va fer que, per exemple, a l'octubre 301 municipis de Catalunya entressin en estat d'alerta per sequera i s'imposessin restriccions en l'ús de l'aigua.

El consum intensiu que fem d'aquest recurs i el canvi climàtic fan que sigui més important que mai protegir l'aigua i optimitzar el seu ús al màxim. Si no ho fem, en les pròximes dècades les conseqüències podrien ser molt greus.

Per què és important estalviar aigua

Encara que la Terra té una gran quantitat d'aigua, no tota és apta per al consum humà. En total, el planeta té 1.386 milions de quilòmetres cúbics d'aigua, però el 97% es troba en els oceans i el 2% està congelat. Això significa que l'aigua que podem usar és molt poca en comparació amb la que hi ha disponible.

Els problemes relacionats amb l'aigua són ja evidents. Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), 3 de cada 10 persones en el món no tenen accés a aigua potable segura i 6 de cada 10 no tenen accés a instal·lacions de sanejament gestionades de manera segura. A més, el 40% de la població mundial està enfrontant una escassetat d'aigua.

Les previsions per al futur són encara més ombrívoles. Segons un informe de l'Organització Mundial de Meteorologia (OMM), si no es prenen mesures, l'any 2050 el problema de la falta d'aigua o la contaminació de l'aigua podria afectar 5.000 milions de persones, gairebé la meitat de la població mundial.

Per aquest motiu, la protecció de l'aigua es troba en l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, en concret en l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 6, que busca garantir la disponibilitat d'aigua, la seva gestió sostenible i el sanejament per a tots.

L'aigua dels oceans també és important

Encara que l'aigua de l'oceà no sigui potable, això no significa que no sigui un recurs igual d'important. Els oceans són un dels hàbitats amb major diversitat en el món, contenen més del 90% de l'espai habitable del planeta i alberguen 250.000 espècies conegudes (més les que encara no s'han descobert), segons Nacions Unides.

A més, cada vegada hi ha més evidència del paper que exerceix la biodiversitat en la salut del planeta. La superfície dels oceans absorbeix gairebé un terç del CO₂ emès a l'atmosfera per les activitats humanes, la qual cosa redueix la quantitat de gasos d'efecte d'hivernacle en l'atmosfera.

Però això no és tot. Els oceans també són el gran pulmó del món. Gràcies al fitoplàncton (microorganismes autòtrofs), segons National Geographic, s'allibera entre el 50 i el 85% de l'oxigen en l'atmosfera, uns 27.000 milions de tones a l'any.

Així pots estalviar aigua a casa

L'estalvi d'aigua és una tasca que implica a tota la societat, ja que segons l'OMS el consum diari d'aigua per persona hauria d'estar entre 50 i 100 litres. A casa, amb alguns petits canvis en la nostra rutina, podem evitar el desaprofitament de desenes de litres d'aigua al dia. Es tracta d'accions senzilles, situacions que sovint no tenim en compte, però que poden ser molt útils:

Arregla les fugides d'aigua. Sabies que una fugida d'aigua gota a gota pot causar una pèrdua de 30 litres d'aigua al dia? Una petita gotera pot semblar insignificant, però si la mantenim durant una setmana, estarem perdent 270 litres d'aigua, i al mes, 840 litres. Imagina el que pots estalviar reparant aquests petits problemes. Tanca l'aixeta mentre no l'estiguis usant. Les aixetes consumeixen entre 3 i 4 litres d'aigua per minut. Si deixem l'aixeta oberta mentre ens raspallem les dents, podem perdre una gran quantitat d'aigua. El millor és omplir un got per a esbandir-nos la boca al final. No utilitzis el vàter com a paperera. Una cisterna conté en mitjana 10 litres d'aigua. Les més noves tenen un mecanisme de descàrrega dosada, però no les antigues. Així que cada vegada que tirem la cadena, perdem una quantitat significativa d'aigua. Si, a més, usem el vàter per a tirar papers o altres objectes, la quantitat augmenta. Fes servir un rentavaixella. Segons l'OCU, gastem 88,8 litres al dia si rentem els plats a mà. Amb un rentavaixella podem estalviar 30,6 litres d'aigua al dia. A més, estalviaràs temps i consum d'energia. Reutilitza l'aigua sempre que puguis. Encara que no sempre és possible, hi ha ocasions en les quals podem aprofitar l'aigua per a altres usos. Per exemple, mentre esperes que s'escalfi l'aigua de la dutxa, pots posar una galleda per a recollir la freda i utilitzar-la per a rentar els plats o regar les plantes. Posa't la rentadora amb la càrrega plena. La rentadora consumeix aigua en funció de la seva capacitat de càrrega. En el cas d'una de 5 kg, estaríem parlant d'entre 39 i 52 litres per rentada. És fonamental no fer-les amb una càrrega baixa.

Amb aquests gestos podràs estalviar una quantitat molt important d'aigua cada any.

El paper de l'aigua en la generació d'energia neta

L'aigua no sols és un recurs bàsic per a la nostra supervivència, també és bàsica per a produir electricitat. Les energies netes són essencials per a lluitar contra el canvi climàtic. En aquest sentit, l'aigua s'utilitza per a generar energia hidràulica, que s'obté aprofitant l'energia cinètica dels corrents, els salts o marees.

Aquesta font d'energia neta és la més emprada en el món. Segons l'Agència Andalusa de l'Energia, Espanya té un gran parc hidroelèctric amb unes 1.300 centrals i 900 minicentrals que en total produeixen uns 23.000 MWh. Això suposa el 18% de l'electricitat que es produeix a Espanya.

Per a aprofitar aquesta energia i convertir-la en electricitat s'usen preses que retenen l'aigua per a deixar-la caure després en grans quantitats i des d'una altura considerable, movent turbines que generen energia mecànica. Després d'això es produeix l'energia hidroelèctrica i s'emporta l'electricitat des de les centrals fins a les llars.

No obstant això, l'energia hidràulica generada a Espanya està concentrada íntegrament en 5 comunitats autònomes. Segons dades del portal Statista, Castella i Lleó al capdavant, va generar aproximadament 7.850 GWh d'energia hidràulica en 2021, seguida de Galícia (6.764), Catalunya (2.922), Aragó (2.246) i Extremadura (2.075).

Generar energia eòlica en la mar

L'energia eòlica marina és una manera de generar electricitat renovable a partir del vent que bufa sobre els oceans. Aquesta energia s'obté mitjançant la instal·lació d'aerogeneradors en plataformes fixes o flotants en la mar.

En els pròxims anys, s'espera un augment en l'ús d'aquesta tecnologia. Per exemple, Naturgy i Equinor estan treballant junts en un projecte anomenat Floating Offshore Wind Canàries (FOWCA), que busca instal·lar més de 200 MW d'energia eòlica marina flotant en l'est de Gran Canària.

Aquest parc eòlic marí podria reduir les emissions de CO₂ equivalents a les de 350.000 cotxes a l'any. A més, segons un estudi realitzat per la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria, s'estima que el projecte podria crear més de 2.500 ocupacions en totes les seves fases, incloent-hi treballs directes, indirectes i induïts.

Cuidar de l'aigua

En la seva obra per al projecte EnergyzArte, la il·lustradora Nuria Díaz mostra la importància de la cura del medi ambient a través d'una imatge simbòlica d'una dona abraçant a la naturalesa amb l'aigua com a protagonista. Les abraçades són una forma de comunicació no verbal que utilitzem per a expressar protecció, afecte i cura.

Aquesta és una actitud que hauríem de tenir no sols amb les persones pròximes a nosaltres, sinó també amb el medi ambient i l'aigua, un recurs essencial per a la supervivència humana. Aquest projecte va ser elaborat per Prensa Ibérica amb la col·laboració de Naturgy.