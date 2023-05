El portal immobiliari ‘Idealista’ acaba de treure el certificat d’inquilí no morós per demostrar als propietaris que s’és un bon inquilí. Si estàs buscant un pis per llogar, has de saber que el propietari et demanarà certa informació sobre tu. Perquè l’arrendador es decanti per tu davant l’elevada demanda, el millor és demostrar que ets capaç de pagar la renda mensual i que estàs lliure de deutes.

Els gironins destinen gairebé la meitat del sou a pagar el lloguer Què és el certificat d’inquilí no morós? Què és el certificat d’inquilí no morós? És un document amb què demostres l’absència de deutes al propietari i es justifica el rang de lloguer que pots assumir segons els teus ingressos. Es tracta del certificat més complet del mercat, al consultar més bases de dades que cap altre informe de morositat, i et permet elaborar així la teva millor carta de presentació. Aquest certificat reuneix informació de cinc bases de dades i informa l’arrendador que no constes en cap: BDMI: base de dades d’inquilins morosos del grup Idealista

RIJ: registre d’impagats judicials

Icired: morositat declarada en banca, telcos i altres entitats

Fitxers de companyies d’assegurances

Fitxers de terrorisme i blanqueig de capitals ¿Com puc sol·licitar el certificat d’inquilí no morós? ¿Com puc sol·licitar el certificat d’inquilí no morós? Per sol·licitar-lo, només necessites el teu nom i una foto del teu document d’identitat. I, a més, si hi inclous els teus ingressos mensuals, s’hi reflecteix el lloguer que podries assumir. Això és opcional, tot i que t’ho suggerim perquè puguis destacar entre la resta de candidats. Una vegada pujada la documentació, en un termini de 12 hores, rebràs un informe complet en el qual es mostra la informació obtinguda de totes les bases de dades consultades. L’informe el pots imprimir, enviar o mostrar, des de qualsevol dispositiu, als propietaris i/o agents immobiliaris de tots els immobles que t’interessin. Ara pots marcar la diferència en la recerca de pis mostrant el teu certificat d’inquilí no morós; així demostres el teu interès a llogar la vivenda aportant el certificat més complet del mercat i avançant feina al propietari o a l’agent immobiliari.