Et convidem al cinema! Aconsegueix una entrada doble per veure 'En la Zona Gris', la nova pel·lícula de Guy Ritchie
Henry Cavill i Jake Gyllenhaal protagonitzen la nova comèdia d’acció del director britànic, que arriba als cinemes el pròxim 18 de setembre
Acció, humor i una missió que sembla directament impossible. El pròxim 18 de setembre arriba als cinemes 'En la Zona Gris', la nova pel·lícula de Guy Ritchie, que torna a posar-se darrere les càmeres per reunir Henry Cavill i Jake Gyllenhaal en una comèdia d’acció amb el segell irreverent del director britànic.
La pel·lícula segueix un equip d’agents d’elit que treballa a l’ombra i que sap moure’s igual de bé entre jocs de poder i influència que amb les armes a la mà. La seva nova missió no és precisament senzilla: un tirà implacable s’ha apropiat d’una fortuna de mil milions de dòlars i ells reben l’ordre de recuperar-la. Un encàrrec que, per a pràcticament qualsevol, seria un autèntic suïcidi.
Guy Ritchie torna a l’acció
Darrere d’'En la Zona Gris' hi ha Guy Ritchie, un dels noms més reconeguts del cinema d’acció de les últimes dècades. Aquesta vegada, a més, compta amb dos protagonistes de primer nivell: Henry Cavill i Jake Gyllenhaal, al capdavant d’aquest particular equip d’agents.
Una combinació d’acció i comèdia que promet operacions al límit, personatges disposats a saltar-se unes quantes regles i aquell punt irreverent tan característic del cinema de Ritchie.
Aconsegueix una de les 10 entrades dobles
Vols gaudir d’'En la Zona Gris' a la gran pantalla? Sortegem 10 entrades dobles perquè puguis anar al cinema acompanyat de qui tu vulguis.
Participar-hi és molt senzill: completa el formulari que trobaràs a continuació i podràs aconseguir una de les entrades dobles per veure 'En la Zona Gris', a partir del 18 de setembre només als cinemes.
INFORMACIÓ DEL SORTEIG
Qui hi pot participar?
No hi podran participar empleats de Prensa Ibérica i diaris associats al sorteig, ni cònjuges, ascendents, descendents ni altres parents per consanguinitat o afinitat fins a segon grau (inclòs) dels anteriors. L’incompliment d’aquesta norma comportarà la pèrdua del premi obtingut.
Les entrades seran vàlides mentre la pel·lícula estigui en cartellera als cinemes de les cadenes Cinesa, Cinesur, Kinépolis, MK2, Mooby, Ocine, Odeon i Yelmo.
Data límit de participació: 17 de setembre a les 23.59 hores.
Comunicació dels guanyadors
Els guanyadors seran contactats a través de les dades facilitades en el formulari de participació.
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