Un home ha matat aquest dilluns la seva parella de 88 anys a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental). Els Mossos han detingut l’autor dels fets, de 69 anys. A les 6.43 hores d’aquest matí s’ha localitzat el cos sense vida de la dona amb signes de violència a l’interior d’un domicili de l’avinguda Mossèn Jacint Verdaguer de la localitat vallesana. Immediatament s’han desplaçat al lloc dels fets diverses dotacions policials, que han detingut la seva parella. Agents de la Divisió d’Investigació Criminal s’han fet càrrec de la investigació del cas.

"Era un matrimoni molt agradable i sociable"

Juan Martín, un veí de la zona, ha mostrat la seva commoció per un succés que ha trasbalsat aquesta illa d'habitatges a tocar del CAP de Santa Perpètua. "Ningú s'ho esperava. Es tractava d'un matrimoni molt agradable, ben avingut i sociable", ha assegurat Martín, que ha apuntat que fa poc van tenir un accident de trànsit que va deixar més malparada la dona, de 88 anys. "Es va fracturar algunes vèrtebres, però ell ha estat molt atent durant tot aquest temps. El que ha passat portes endins se'ns escapa", ha assenyalat el veí, que també ha comentat que no han escoltat cap soroll sospitós durant aquesta passada nit i matinada. "No hem sentit res estrany, només quan hem vist el desplegament policial de bon matí", ha apuntat Martín.

Un dia de dol oficial i minut de silenci a Santa Perpètua

Per la seva banda, l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda ha manifestat el seu condol i condemna per l'assassinat d'aquesta veïna de 88 anys, presumptament a mans de la seva parella, i ha decretat un dia de dol oficial. Es col·locarà un crespó negre al balcó de la casa de la Vila i les banderes onejaran a mig pal. Per manifestar el rebuig a la violència, el consistori ha convocat demà dimarts 27 de desembre un minut de silenci a les 12 hores a la plaça de la Vila, en senyal de condemna, rebuig, dol i en solidaritat amb la seva família. L'alcaldessa de Santa Perpètua, Isabel Garcia, ha convocat també una Junta de Portaveus extraordinària, on s'aprovarà un manifest que es llegirà demà a la concentració convocada a la plaça de la Vila.