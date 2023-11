A Barcelona hem viscut alguns episodis d’animals intrusos passejant pels carrers. Alguns senglars baixen a les nits a zones civilitzades pròximes a les muntanyes, com la Carretera de les Aigües, a la recerca de menjar entre els contenidors. Passa una cosa semblant a Sant Andreu des que es va imposar el polèmic sistema de recollida d’escombraries porta a porta.

Una situació més impressionant es va veure aquest estiu passat a la ciutat, quan va aparèixer una serp de grans dimensions a sobre d’un arbre a les Corts, i el seu rescat es va fer molt viral a les xarxes socials. Res més temorós que el que han viscut els veïns d’una ciutat italiana aquestes últimes hores: un lleó d’un circ es va escapar i es va passejar durant unes hores pels carrers, entre les cases i els comerços.

El succés es va produir ahir a la nit a Ladispoli, a prop de Roma, on un lleó es va escapar de la gàbia d’un circ ambulant. L’animal va ser capturat al voltant de les 22 hores de dissabte 11 de novembre, després de refugiar-se en uns joncs, on va ser immortalitzat mentre deambulava per alguns carrers de la ciutat a la costa de Lazio (Roma).

Set hores de caça

Per aconseguir atrapar l’animal, es va necessitar un equip de policies, Carrabiners (policia militaritzada), bombers i personal del circ, juntament amb tres veterinaris armats amb rifles carregats amb bales de sedant. En total van ser set hores d’operació per caçar-lo, i en cap moment es va fer servir cap tipus de violència sobre l’animal.

Tothom es va posar a cobert, i es va tancar també un tram de quatre quilòmetres d’un dels carrers principals per facilitar la captura del lleó. També es van utilitzar helicòpters i, amb la foscor ja caient, reflectors per seguir els moviments del lleó, que havia travessat el centre de la ciutat terroritzant els veïns i també s’havia endinsat en zones inaccessibles a causa de la vegetació.

En un primer moment, cap a les 15 hores de la tarda, es va intentar capturar-lo sense èxit, ja que el felí va aconseguir escapar quan semblava estar atrapat, tal com expliquen els mitjans italians. A les 20.30 hores es va fer una altra maniobra per caçar-lo de nou, però aquest es va tornar a escapar. No va ser fins a les 22 hores quan la captura es va poder fer efectiva amb èxit.

L’alcalde va llançar un missatge d’alerta

Els veïns, terroritzats, es van quedar a casa seguint les ordres que havia dictat l’alcalde de Ladispoli, Alessandro Grando, que va enviar el missatge següent: «Un lleó es va escapar del circ a Viale Mediterraneo. El personal del circ està posant en marxa les operacions de captura, amb el suport de les forces de l’ordre que van intervenir amb rapidesa al lloc. Sisplau, prestin la màxima atenció i eviti els desplaçaments fins a nova comunicació».

Els testimonis dels residents

«Estava passejant el gos quan vaig sentir alguns habitants que em cridaven que tornés a casa, vaig pensar que estaven enfadats amb mi i amb el gos, però després em vaig adonar que hi havia un lleó al voltant. Vaig marxar immediatament en aquell moment», explica Silvia La Placa, una de les residents de la zona on es va escapar el felí, al mitjà italià ‘Corriere della sera Roma’.

Federica D. i Salvatore S., en canvi, van explicar al mateix diari que van estar tancats al cotxe durant hores amb familiars. «Volíem tornar a casa, però no podíem fins que es cacés el lleó», afirmen.

Este león no debería estar ni en las calles de Roma ni en el circo. https://t.co/Szctytdn12 — Микел ☘ (@izargorri_1512) 12 de noviembre de 2023

Debat sobre els animals als circs

Es tracta d’un cas que torna a posar de manifest els problemes dels animals en els circs a la regió. L’alcalde de Ladispoli havia explicat no només que no havia autoritzat el circ, sinó que ni tan sols podia prohibir-ho, ja que no era competència municipal. «Mentre no canviï la normativa, no podem fer res més», va lamentar.