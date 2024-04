Comença ara a preparar les teves vacances amb les millors opcions de càmpings

Passar uns dies de vacances o en un cap de setmana en un càmping és sempre sinònim de llibertat. El contacte amb la natura i els espais lliures i, a la vegada, gaudir de totes les comoditats i serveis està plenament garantit. Ara que s'acosta el temps de vacances és el moment de planificar-les. Coneix aquí algunes de les millors opcions de càmpings de les comarques gironines.

Càmping Cala Pola: Platja, natura i salut

Si hi ha algun lloc que representi el que és la Costa Brava, aquest és, sens dubte, Cala Pola. Un lloc on la muntanya, coberta de pins i alzines mediterrànies, arriba per sobre de les roques vermelles fins al blau més profund del mar i la vall s'acaba en una franja de sorra daurada formant una pintoresca i única platja: això és Cala Pola.

Un paradís turístic integrat totalment a la natura. / DdG

En aquest petit paradís, totalment integrat a l'entorn natural, hi ha el càmping Cala Pola: un referent des de la dècada de 1950. Amb la remodelació realitzada l'any 2022 el càmping ha esdevingut un centre de vacances d'última generació amb parcel·les, serveis i bungalows d'alt standing que li han merescut la categoria de quatre estrelles i el reconeixement generalitzat.

És un lloc de costa, de natura i de salut ple de tranquil·litat on la muntanya es fon amb el mar. Encara que sembli impossible, tenen una platja a la muntanya.

Càmping Joncar Mar, per gaudir d'un entorn natural inigualable

El Càmping Joncar Mar, està situat en una zona privilegiada de la Costa Brava (Girona) en un entorn costaner amb diferents cales i platges, on a part de gaudir d’un entorn natural inigualable, podrà disposar d’una àmplia oferta d’oci i cultura.

Compta amb una àrea d’autocaravanes a Roses realment espectacular per a tota la família. També disposen d’altres tipus d’allotjaments com bungalows, mòbil-homes o apartaments.

El càmping es troba situat a només 50 metres de la platja de Roses. / DdG

Està ubicat dins de la població de Roses, prop de la platja, a tan sols 50 metres, lloc a què es pot accedir a peu en qüestió de minuts. Ofereix serveis complets amb dutxes, vigilància, seguretat i una excel·lent atenció a client. Les seves parcel·les disposen d’una bona ombra per gaudir de bons moments.

Per garantir una estada el més còmode possible, el càmping disposa de supermercat amb productes frescos, begudes, pastissos i exquisideses, un restaurant amb preus econòmics i de gran qualitat per assaborir products locals i una piscina per prendre un bany relaxant.