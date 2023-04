Si has començat a veure't algun cabell blanc, però no vols recórrer als tints, hi ha un remei natural que t'ajudarà a frenar la seva aparició. Una barreja fàcil de preparar a casa que et salvarà d'haver que fer malbé el teu cabell amb productes que contenen químics.

Com aconseguir un cabell llis i sa? Tenim diverses opcions per a tu, pren nota! La clau està en el romaní. És un dels millors remeis naturals pels cabells blancs. És capaç d'afavorir la circulació de nutrients en els fol·licles pilosos, gràcies al fet que és un gran estimulant. Així, ajuda a prevenir l'envelliment del teu cabell i, per tant, a poc a poc redueix els primers cabells blancs. El romaní és un gran colorant natural i té un seguit de característiques que serveixen per aconseguir endarrerir l'aparició de cabell blanc. Així doncs, ajuda que el teu cabell duri molt més temps amb el seu color original. Com preparar l'aigua de romaní Posa a escalfar mig litre d'aigua Quan estigui en ebullició, posa-hi 300 grams de romaní fresc. Baixa el foc i deixa-ho bullir durant vint minuts Apaga el foc i afegeix dues cullerades de vinagre de poma Vitamina C, el millor aliat a l'hivern per a la grip, els refredats... i fins i tot per a la pell Una vegada tinguis llesta la barreja, aplica-la des de l'arrel fins a les puntes, sempre que el cabell estigui humit. Deixa'l actuar durant 5 minuts i esbandeix-te el cabell, sense rentar-lo, per tal que faci efecte. Amb aquest remei natural aconseguiràs que els teus cabells es vegin joves durant molt més temps.