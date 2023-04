Tots tenim les nostres peces de roba preferides, que ens fan sentir molt còmodes i tenen un lloc especial al nostre armari. Això també passa en el cas del texà, una peça bàsica que combina amb tot i que et pot salvar de qualsevol situació en què no sàpigues què posar-te.

Però, què passaria si et diguessin que no cal posar-los a la rentadora?

Sona extremadament estrany, però és cert que és una de les peces que menys rentats necessita, això és així. El texà és un dels teixits que més és manté i tret que s'embruten, tinguin taques o sigui evident que necessitin una rentada, l'ideal és no rentar-los de manera molt continuada perquè no perdin el seu color original.

Posa els texans al congelador

Segons experts de la cura de la roba, posar els teus texans al congelador durant unes hores és una forma efectiva d'eliminar les males olors sense haver de rentar-los a la rentadora. El fred extrem mata els bacteris causants de les olors i ajuda a preservar la forma i el color original dels teus pantalons texans.

Però, com funciona exactament?

Els texans poden emmagatzemar bacteris a les seves fibres a causa de la suor i la brutícia acumulada durant el seu ús. En congelar els texans, els bacteris s'eliminen per complet. A més, la congelació també ajuda a suavitzar la tela dels texans i redueix la necessitat de rentar-los amb freqüència.

La dissenyadora Stella McCartney, fins i tot, ha optat per no rentar la roba si no és absolutament necessari. En utilitzar el truc del congelador per mantenir els teus texans frescos, no només estàs estalviant aigua i energia, sinó també reduint la teva petjada de carboni.

Aleshores, la pròxima vegada que et preocupi la mala olor dels teus texans, simplement posa'ls en una bossa de plàstic i posa'ls al congelador durant unes hores. A més, en evitar rentats freqüents, els teus texans duraran més i es veuran com a nous per més temps. Una solució simple i efectiva per cuidar els teus pantalons texans!