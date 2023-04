El carpooling, també conegut com a viatge compartit o cotxe compartit, és una pràctica que s'ha fet molt popular en la qual, diverses persones comparteixen un mateix vehicle per a realitzar un trajecte en comú, repartint-se les despeses que se'n deriven d'aquest. És, per tant, una alternativa més econòmica al transport individual.

Existeixen diferents maneres d'organitzar el carpooling, des de grups informals d'amics o companys de treball que es posen d'acord per a compartir un vehicle, fins a plataformes en línia que connecten a conductors i passatgers que fan un mateix trajecte. Aquesta nova manera de viatjar, presenta molts avantatges, entre els quals destaquem: Estalvi de diners: El carpooling permet que els participants comparteixin les despeses de combustible, peatges i estacionament, la qual cosa pot reduir significativament els costos de transport. Reducció de la congestió del trànsit: En utilitzar menys vehicles per al mateix nombre de persones, es redueixen els embussos de trànsit i les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle associades a l'ús de múltiples vehicles per a un mateix trajecte. Companyia i socialització: és una oportunitat per a conèixer noves persones, compartir interessos i conversar, la qual cosa pot fer que el viatge sigui més agradable i menys solitari. No obstant això, els principals desavantatges que presenta aquest mètode, són: Falta de flexibilitat : requereix que els participants es posin d'acord en els horaris i destins, la qual cosa pot complicar-se si hi ha canvis en els plans o en els horaris de treball .

: requereix que els participants es posin d'acord en els i la qual cosa pot complicar-se si hi ha canvis en els o en els . Dependència d'uns altres: Els participants depenen els uns dels altres per a arribar al seu destí, podent ser un problema si un membre del grup es retarda o cancel·la el seu viatge.

podent ser un si un membre del grup es retarda o Manca de privacitat: El fet de compartir un vehicle amb altres persones pot significar una falta de privacitat i comoditat durant el viatge. Compartir allò que tenim Possibles conflictes: El carpooling pot donar lloc a discussions entre els participants, com a diferències en la temperatura de l'aire condicionat, l'elecció de la música, etc. En general, el carpooling pot ser una opció molt aconsellable, si bé cal considerar les seves limitacions abans de decidir si és una bona opció per a nosaltres, per tal d'evitar problemes futurs que s'hi puguin presentar.