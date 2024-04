Llimona al microones: la clau per netejar per dins i retirar el greix

El microones és un dels electrodomèstics més utilitzats en el nostre dia a dia. Ja sigui per escalfar l'esmorzar o les restes del dia anterior, ha salvat molts àpats. El seu poc espai i versatilitat fa que sigui un indispensable a totes les cuines.

En poc temps, el microones ens permet escalfar o descongelar qualsevol aliment de forma ràpida i amb una despesa d'energia inferior que si utilitzem el forn o la vitroceràmica. Però, al seu torn, compta amb molts detractors, que no acaben de refiar-se del funcionament i les famoses ones.

En part, és per això que no se sol fer gaire cas a l'hora de netejar, fent més cas a la part exterior o al suport de dins del microones que a la resta de l'electrodomèstic. Però hi ha un producte que ens fa més suportable la tasca i que no suposa una gran despesa per a la nostra cartera.

Llimona al microones

La quantitat d'aliments que es cuinen a la setmana en un microones, sumat al greix i vapors que deixen anar acaben generant que les parets internes del microones acabin tacades i plenes de greix. El més habitual és agafar un drap i amb un desgreixant netejar aquesta part interior. Això pot funcionar per retirar la brutícia, però no se soluciona el tema de l'olor.

Hi ha un remei casolà i molt senzill per solucionar els dos inconvenients d'una tacada. Afegint en un got aigua i suc de llimona i posant el microones en potència alta durant tres minuts, s'aconsegueix que tot el greix es desencrosti de les parets. En evaporar-se la barreja, els vapors que surten fan de llevagreix. Després amb un drap es retira la brutícia restant i estaria llest per tornar a fer servir com si fos nou.