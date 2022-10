El gran triomf de la trumfa

La riquesa gastronòmica de Camprodon no queda únicament reduïda a l’embotit artesà -especialment el bull- o a les galetes. Hi ha un altre producte altament apreciat a la cuina que durant la tardor arriba al seu màxim exponent culinari amb la campanya gastronòmica de la trumfa que se celebra amb la participació de diferents restauradors locals. Qui no hagi tingut encara l’oportunitat de degustar alguns dels plats elaborats amb trumfa encara té temps de fer-ho fins al pròxim dia 1.

Camprodon mostra tot el seu orgull amb la trumfa. En el moment rural és molt extens referir-se a la patata com a trumfa, de la qual n’hi ha moltes varietats. Totes elles són molt versàltils i donen peu a l’elaboració de plats molt variat i molt apreciats pels paladars. Segons els promotors de la temporada gastronòmica la trumfa que es cultiva a la Vall de Camprodon té unes característiques especials. «Ens dona nom a tot Catalunya i continua sent la protagonista de plats i acompanyaments a les cartes de les Cuines de la Vall de Camprodon». Aquestes carecterístiques venen donades per l’àmbit geogràfic on es cultiva. «La trumfa conreada a les nostres muntanyes creix lentament i acumula nutrients i qualitats organolèptiques excel·lents. L’alçada, la terra i el clima fan que cada any torni a arribar una patata nova de textura forta i sabor profund i inigualable».

A l’hora d’arribar al plat dona molt de joc. Per exemple, es pot degustar en diverses formes, textures i sabors. Qui vulgui apreciar-ho pot degustar per exemple cremes i milfulls deliciosos, canamillanes, trumfes farcides, canelons de trumfa, amanides i greixoneres, mentre que enriqueix les guarnicions i els estofats amb gratinats, pastissos o trumfes escalivades, fent un acompanyament de luxe. La campanya culminarà l’1 de novembre i els establiments participants en la temporada són a Camprodon, el Restaurant El Pont 9; a Molló-Espinavell, Restaurant Can Jordi; a Ribes de Freser, Restaurants Els Caçadors; a Ripoll a la Taverneta de la Sola del Ter i Aula d’Hosteleria del Ripollès; a Sant Joan de les Abadesses al Restaurant Casa Rudes; a Setcases al restaurant Can Jepet i a Vilallonga de Ter-Tregurà la Fonda Rigà.