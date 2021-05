El Govern català i l’Ajuntament de Figueres han signat un conveni de col·laboració per a la construcció d’un nou centre educatiu a l’Escola Carme Guasch, que imparteix classes des del 2004 en mòduls prefabricats ubicats a l’Olivar Gran. El consistori rebrà una inversió econòmica de 5.220.000 euros per a la subscripció d’un conveni amb el Departament d’Educació que els permetrà construir la nova escola. Cal recordar que el centre ha estat llargament reivindicat per la comunitat educativa. L’aixecament d’aquest nou edifici permetrà l’escolarització d’educació infantil i primària amb dues línies. Els mòduls ja havien estat anteriorment utilitzats per l’institut Olivar Gran, i des del 2006 van ser ocupats per l’escola Carme Guasch.

L’aportació d’Educació, que s’eleva a un total de 5.220.000 euros, es durà a terme en tres anualitats: 1.566.000 euros el 2023, 1.827.000 euros el 2024 i 1.827.000 euros el 2025. Es tracta d’un acord del Govern per destinar un total de 30.189.000 euros a la millora, ampliació o construcció de diversos centres educatius arreu de Catalunya.

Un llarg camí

Al ple del mes de març el consistori de Figueres va proposar una modificació del plantejament urbanístic per tal de complir amb els paràmetres dictats per la Generalitat, ja que l’octubre de l’any passat el Servei Territorial d’Educació va emetre un informe desfavorable per a la construcció del nou edifici, entre d’altres motius perquè era inviable construir l’escola alhora que funcionaven les actuals instal·lacions. A més, fa dos anys es va desestimar la ubicació del centre educatiu a l’antiga presó perquè es va considerar «inviable» fer-hi encabir totes les instal·lacions educatives necessàries. La modificació del plantejament urbanístic ajusta ara la finca del nou centre a un terreny de 9.106,83 metres quadrats situat a la mateixa zona de l’Olivar Gran.