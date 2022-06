La Guàrdia Urbana de Figueres deixarà de fer hores extra a partir de dilluns. Així s'ha acordat en una assemblea aquest divendres on hi ha assistit la meitat de la plantilla. El cos ja va anunciar a principis de setmana que es plantejava deixar de fer serveis extraordinaris per Sant Pere i l'Acústica pel conflicte obert per les catalogacions de llocs de treball però ara han decidit anar un pas més enllà i avançar la mesura. A banda d'aquesta acció de "pressió", el comitè i els sindicats també han acordat no cobrar per l'assistència a judicis sinó que ho compensaran amb acumulació d'hores. D'altra banda, tenen previst tornar a intervenir al ple de juliol.

"Volem mostrar el nostre descontentament per tots els acords que s'han aprovat i que no s'arriben a aplicar", assegura el delegat de SAP-Fepol a Girona, Sergi Fernández. Més d'una vintena de treballadors de l'Ajuntament ja van protagonitzar una protesta aquest dimarts al ple per aquesta situació que qualifiquen "d'insostenible" i apunten directament a l'alcaldessa, Agnès Lladó, i al vicealcalde i regidor de Recursos Humans, Pere Casellas. La Guàrdia Urbana deixarà de fer hores extraordinàries a Figueres El detonant de tot plegat ha estat la retirada de les fitxes descriptives de diverses figures del cos policial de l'ordre del dia de ple. Segons un comunicat municipal, els serveis jurídics municipals van advertir que les fitxes eren il·legals i el govern va decidir retirar-les de la sessió. Des del comitè i la junta de personal, però, asseguren que és una més de les promeses i acords incomplerts en el darrer any i mig.