Un conductor va resultar ferit ahir després de bolcar amb una furgoneta amb remolc en un camí a Cantallops.

El SEM el va evacuar afectat de poca gravetat amb helicòpter a l'hospital Trueta.

L'accident de trànsit va succeir poc després d'un quart de dues de la tarda en un camí de terra pròxim a Recasens, al límit entre la Jonquera i Cantallops, segons fonts del Servei Català de Trànsit.

Per causes que es desconeixen, la furgoneta que duia un remolc de 750 quilos va patir una sortida de via i va acabar bolcant.

Arran dels fets, es van activar patruelles dels Mossos de Trànsit, el SEM -que van desplaçar dues ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat- i Bombers -van actuar amb dues dotacions-. El conductor va poder ser extret del vehicle i presentava un fort trau al cap.

Els serveis mèdics del SEM el varen atendre i posteriorment, el van evacuar ferit de poca gravetat cap a l'hospital Josep Trueta de Girona.