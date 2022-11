Els Agents Rurals han activat el nivell 2 del Pla Alfa a l'Alt Empordà per perill alt-molt alt d'incendi a causa de l'entrada de vent. Amb el nivell 2 es prohibeixen o restringeixen activitats susceptibles de provocar incendis com ara la possibilitat d’encendre foc, la realització d’activitats esportives, de treballs forestals o d’activitats agrícoles i l’ús de barbacoes en les àrees de lleure existents. De moment no s'ha restringit l'accés als massissos muntanyosos ni parcs naturals.