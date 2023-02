El Carnaval de Roses disposarà aquest any de tres Punts Liles i Multicolor destinats a informar, prevenir i abordar actituds masclistes i agressions sexistes i LGTBIfòbiques durant les celebracions previstes a partir de dijous, 16 de febrer, fins al proper dilluns 19. Després de la bona experiència viscuda en edicions prèvies tant de Carnaval com de la Festa Major, els departaments de Festes i d’Acció Social, Igualtat i Nova Ciutadania de l’Ajuntament, tornen a col·laborar conjuntament en aquest projecte de sensibilització i atenció personalitzada.

En aquesta edició s’instal·laran tres estands d’atenció amb els quals es vol tenir presència i donar servei a les tres localitzacions que apleguen els diferents actes del Carnaval rosinc, allà on es concentra un major nombre de públic. Estaran situats al port de Roses, a la plaça Frederic Rahola i a la Pista Annexa, per tal de garantir la proximitat tant a la passada i concentració de colles nocturna, com als balls i discomòbils que se celebraran fins a la matinada.

El Punt Lila i Multicolor del Port estarà en servei divendres de 22 a 3 h, coincidint amb la passada pel Passeig Marítim i el replegament de colles al mateix port. A l’envelat de la plaça Frederic Rahola funcionarà durant la festa d’arribada de Sa Majestat el Rei Carnestoltes (dijous de 23 a 5 h) i durant els balls de nit de divendres (de 23.30 a 5.30 h) i de dissabte (de 24 h a 5 h), mentre que l’estand situat a la pista annexa al Pavelló, donarà servei a les discomòbils programades divendres i dissabte de 23.30 a 5.30 h i diumenge de de 22 h a 4 h.

Què ofereix el Punt Lila i Multicolor?

L'ajuntament explica que la iniciativa del Punt Lila i Multicolor s’impulsa "amb l’objectiu d’oferir un espai de sensibilització en relacions d’igualtat i respecte però, sobretot també, com un punt de suport, assessorament, atenció i seguretat per a les dones i el col·lectiu LGTBIQ+". Aquest espai pretén informar i abordar qualsevol de les situacions de violència masclista i homòfoba que es puguin generar en aquest context d’oci, establint coordinació amb la resta d’operadors implicats en la intervenció d’aquest tipus de situacions, com ara serveis sanitaris o policials.

El punt estarà atès en tot moment per un equip de professionals especialitzat en violència masclista i intervenció en crisi. En cas de veure o patir una agressió, cal dirigir-se al punt o bé trucar als telèfons d’emergències 112 o 900 900 120. Les carpes, logo i cartells dels Punts Liles i Multicolor estan dissenyats per oferir una ràpida identificació.

Roses dóna així continuïtat a la necessitat de lluitar contra les agressions sexistes en el context festiu nocturn, com és el cas del Carnaval, ja que és precisament en aquests espais d’oci on hi ha contacte amb moltes persones i on es propicien situacions de sexisme, sovint justificades i normalitzades.