L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha començat a instal·lar les 76 càmeres de videovigilància.

Es pretén minimitzar els actes vandàlics i perseguir els responsables d’actes contraris a la llei.

A finals de l’any passat, l’Ajuntament de Castelló d’Empúries va adjudicar la licitació del projecte de videovigilància des dels Departaments d’Informàtica i Urbanisme, juntament amb la Policia Local.

S'ha començat a instal·lar les càmeres amb lectors de matrícula i seguretat ciutadana, que serviran per controlar el trànsit de vehicles que entren i surten del nucli urbà, així com en alguns trams viaris específics. Un sistema que resultarà útil també per dissuadir la comissió de delictes contra el patrimoni i, en alguns casos, poder-los perseguir.

Els aparells de control està previst situar-los en equipaments municipals i en punts calents com els accessos a la població. L’objectiu és minimitzar els actes vandàlics i perseguir els responsables d’actes contraris a la llei. El control facilitarà les tasques de la policia local, remarquen.

L’empresa adjudictària Alphanet Security Systems, SL executar el projecte.

En marxa abans de l'estiu

Et pot interessar: L'Alt Empordà Pla per frenar les ocupacions il·legals a la marina d'Empuriabrava

Està previst que les càmeres de videovigilància estiguin instal·lades i en ple funcionament abans d’aquest estiu.

Castelló d’Empúries té dos nuclis importants de població. El centre històric i Empuriabrava amb una àmplia extenció i una població resident, però també un gran nombre de segones residències i habitatges turístics. A més, disposa dels canals navegables. Les càmeres han d’ajudar a dissuadir de realitzar actes delictius o incívics i ajudar la policia local.