La punta de Cap de Creus i el Paratge de Tudela són Reserva Natural Integral del Parc Natural de Cap de Creus màxima protecció per a uns valors geològics i biològics únics molt sensibles i vulnerables a la massificació. És per això que el Parc Natural i l'Ajuntament de Cadaqués treballen conjuntament «per facilitar l'accés ordenat i evitar la saturació de vehicles que podria malmetre la natura i el paisatge», així com «afavorir la seguretat i el gaudi dels visitants».

Les regulacions es van començar a aplicar l'1 d'abril i s'allargaran fins a la tardor tancant de manera 'intermitent' l'accés de vehicles motoritzats al parc natural del Cap de Creus, motiu pel qual les barreres romandran tancades. A més, els accessos estaran regulats amb videovigilància i l'incompliment d'aquesta mesura comportarà una sanció, segons l'ordenança municipal. Aquestes restriccions es mantindran des del 3 fins al dia 10 d'abril, els caps de setmana d'abril i maig, diàriament a partir del dia 1 de juny fins a 30 de setembre, els caps de setmana d'octubre i els dies 31 d'octubre i 1 de novembre per la carretera entre Cadaqués al Far de Cap de Creus. Una normativa d'obligat compliment entre les 9:30 i les 21.30 h. Aparcaments gratuïts Per tal de facilitar la mobilitat en aquest espai, es disposa de l'aparcament gratuït al Corral d'en Morell al nucli de Cadaqués, des d'on surten unes llançadores cada 20 minuts que traslladen els visitants cap a la Punta de Cap de Creus . A més, l'accés a peu és lliure pels itineraris senyalitzats i també es permet l'accés en bicicleta per la carretera. Roses inicia les restriccions d’accés al Parc Natural