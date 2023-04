L’Ajuntament de Figueres podrà afrontar un dels dèficits importants a la ciutat que s’arrossega des de fa anys. El govern municipal té previst impulsar l’ús de la bicicleta amb la creació de fins a cinc quilòmetres de carril bici i diversos aparcaments segurs. La idea és que el futur hi hagi espais per a bicis arreu de la ciutat. El projecte es pot tirar endavant després d’aconseguir 1,6 milions dels fons Next Generation.

El govern va anunciar l’octubre del 2021 la presentació del projecte per a l’obtenció dels fons per fer un pas més com a govern municipal en l’objectiu de tirar endavant projectes que transformin la ciutat per millorar la vida dels figuerencs. Fer una ciutat més amable. Actualment la circulació a Figueres és un dels temes que està sobre la taula.

El govern ha aconseguit una subvenció Next Generation per executar les diverses actuacions que impulsaran la mobilitat sostenible a la ciutat. Aquest ajut s’ha rebut en el marc del Programa d’ajudes a municipis per a la transformació sostenible del transport urbà, convocat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Obra de pacificació

En primer lloc, segons la informació facilitada, l’Ajuntament rebrà finançament per les obres de pacificació dels carrers Col·legi i Sant Llàtzer (646.000 euros), i per l’adquisició d’un autobús elèctric (200.000 euros). Com que aquestes actuacions ja estan executades i pagades, la subvenció rebuda suposarà un ingrés net per les arques municipals, han explicat. Aquests diners que s’han rebut es podran destinar a altres actuacions per millorar la mobilitat de la ciutat, o per impulsar altres projectes.

En segon lloc, l’Ajuntament podrà executar, les importants obres de creació de carril bici més importants de la seva història.

Els 734.000 euros destinats a aquesta actuació permetran crear més de cinc quilòmetres de nou carril bici, repartits per tots els barris de la ciutat.

Les actuacions de carril bici que s’executaran estan pensades «per completar la xarxa ciclista de què disposa la ciutat, que actualment es troba fragmentada, i permetran impulsar l’ús de la bicicleta», han informat.

Aparcaments per a bicis

Una altra de les actuacions que està prevista i que es podrà tirar endavant gràcies a l’ajuda del fons europeu és la de la creació de cinc aparcaments segurs per bicicletes. Estan pensats com a prova pilot per acabar disposant d’una xarxa d’aparcaments per bicicletes arreu de la ciutat. Aquests cinc aparcaments se situaran a la Plaça Catalunya, a la plaça de l’Estació, a la Rambla Nova, a la Zona Esportiva i al Recinte Firal.