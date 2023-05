Diversos policies ferits a l'Escala per tres joves que volien robar un patinet

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de l'Escala van detenir aquest dimecres a tres joves que van agredir diversos agents.

Els fets van succeir a la plaça de la platja de l'Escala i els agents es van mobilitzar arran de la trucada d'un bar d'aquella zona. Els responsables els van alertar que hi havia un grup de joves que molestaven a diversos clients.

Això va succeir cap a les nou del vespre i es van mobilitzar els Mossos i la Policia Local, que en aquesta localitat de la Costa Brava fan patrulles mixtes.

En arribar a la plaça, els agents van posicionar-se per fer calmar els ànims i l'actitud dels joves.

Al cap d'una estona, quan ja semblava que tot estava més calmat però, en una altra zona pròxima -al carrer del pintor Joan Massanet-, van veure com aquest mateix grup de joves estava intentant robar un patinet elèctric.

Els agents en aquesta segona intervenció van dirigir-se on hi havia els nois. Però els joves van agredir als policies mentre forcejaven per endur-se el patinet.

Alguns testimonis van gravar amb telèfon mòbil la detenció i les molèsties ocasionades pels joves. Arran dels fets diversos policies -almenys tres- van acabar agredits, tant policies locals com mossos, segons ha confirmat la policia.

Els tres joves implicats van haver de ser reduïts pels agents i van acabar detinguts. Es tracta de tres nois -dos de 22 anys i un de 23- que van quedar acusats de ser presumptes autors d'un delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat.