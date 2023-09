El PSC culpa el director del Museu de l'Empordà , Eduard Bech, del dèficit al pressupot pel retard en l'obertura de la Casa Natal de Dalí.

La formació ha informat que ja va demanar el seu cessament el mes de juny per "deslleialtat institucional" i per prendre decisions de forma unilateral retardant l'obertura de la Casa Natal.

El PSC ha explicat que el govern de Figueres ha informat als diferents grups municipals, en comissió informativa, que aquest any hi haurà un dèficit en el pressupost municipal. També han informat que la majoria d'aquest dèficit és degut al retard en l'obertura de la Casa Natal de Salvador Dalí prevista pel juny de 2023 i que finalment s'obrirà a l'octubre del 2023.

L'obertura de la Casa Natal de Salvador Dalí estava prevista al juny del 2023. Les obres de l'equipament es va acabar en el temps previst a finals del 2022 i la museïtzació de l'equipament havia d'estar acabada abans de començar la temporada d'estiu, diu el PSC que en l'anterior mandat estava al govern amb ERC, Guanyem i Canviem. La UTE Expomon-Tururut, encarregada de la museografia, el muntatge i el mobiliari de l'equipament, ja va comunicar a l'anterior equip de govern que no podria complir els terminis anunciats públicament perquè no hi havia temps material per enllestir el projecte, que oferirà una experiència immersiva dedicada al pintor empordanès. S'hauria acordat l'obertura a finals de juliol, però segons va dir el PSC al mes de juny, va canviar la data d'obertura sense informar el govern.

"Al mes de febrer, el director del Museu de l'Empordà, responsable de l'obertura de l'equipament va informar a l’equip de govern que l'equipament s'havia d'obrir a l'octubre per què es necessitava temps per fer el pla de comunicació", diuen. En ser informats d'aquest fet, expliquen "es va convocar una reunió a alcaldia on es va informar al director del museu de l'Empordà que l'equipament s'havia d'obrir tal i com estava previst al juliol, ja que els ingressos de les entrades de l'estiu estaven contemplades als pressupostos del 2023 i que en cas de retardar l'obertura suposaria un dèficit per les arques municipals".

Cessament del director

Segons han informat ara, "després de les eleccions municipals, abans del canvi de govern, el director del Museu de l'Empordà unilateralment, sense informar al regidor de cultura sortint ni al govern entrant, va tornar a retardar l'obertura a finals d'octubre del 2023".

I per això, "en assabentar-nos d'aquesta decisió que suposava uns perjudicis econòmics per a la ciutat, el grup socialista va demanar al mes de juny el cessament de l'actual director per deslleialtat institucional i per prendre unes decisions que han perjudicat a la ciutat".

És per això, que el grup socialista considera que aquest dèficit té un origen molt clar i "com venim assenyalant des de fa temps, un responsable". Manifesten que "l'alcalde té tot el nostre suport per prendre unes decisions que considerem imprescindibles".