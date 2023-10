L'Ajuntament de Figueres busca una solució per poder acabar amb les obres de rehabilitació del Casino Menestral, aturades des de l'any 2010. L'any 2015 l'entitat va aprovar la proposta que va fer l'anterior equip de govern liderat per Marta Felip de crear una fundació patrimonial a través de la qual se cedia la propietat al consistori perquè les administracions poguessin aportar els diners per culminar el projecte, uns 5 MEUR.

L'acord va ser impugnat per alguns socis, tot i que, finalment, el jutjat va ho va desestimar. Ara, el nou equip de govern ha reprès les converses amb la junta, a qui ha proposat que l'entitat cedeixi la propietat a l'Ajuntament i aquest, al seu torn, els en doni l'usdefruit durant 99 anys. Les obres d'aquest emblemàtic edifici van començar l'any 2004, però han patit diverses aturades sempre pel mateix motiu: la falta de finançament. El primer cop va ser l'any 2007, però es van reprendre el 2010, amb l'acabament de pràcticament tota la reforma. Des d'aleshores, queda pendent la intervenció interior de l'edifici modernista, que forma part de l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. L'any 2015 es va plantejar una solució per permetre que les administracions públiques seguissin invertint diners en l'històric equipament. La proposta passava per la creació d'una fundació patrimonial a través de la qual l'entitat cedia la propietat a l'Ajuntament. El futur del Casino de Figueres, vist per sentència Impugnació dels socis La proposta es va dur a votació en una assemblea extraordinària, però alguns socis, disconformes amb la decisió, van impugnar-ho. A finals del 2016, el jutjat va desestimar la demanda i va concloure que no es vulnerava cap dret. La proposta va quedar aturada, però l'any 2019, ja amb Jordi Masquef com a alcalde, es va reprendre la proposta amb l'objectiu d'aconseguir un crèdit hipotecari aportant la propietat per aconseguir els diners que faltaven, que aleshores es xifraven en uns 2,5 MEUR. Ara, l'equip de govern s'ha tornat a reunir amb la presidenta de l'entitat, Violeta Llueca. "Per nosaltres la solució implica fer una cessió de la propietat i nosaltres a ells el dret d'usdefruit el màxim d'anys que permeti la llei, que serien uns 99 anys", explica Masquef. L'opció del Casino, a estudi La proposta ja s'ha plantejat als socis de l'entitat i en aquests moments ambdues parts ho estan estudiant. "A nosaltres, al final, ens semblarà bé qualsevol opció sempre que sigui beneïda pels serveis municipals", insisteix Masquef. Això sí, recalca, "els socis són sobirans per decidir". La voluntat, però, és que abans de finals d'any perquè es pugui dur a votació. Masquef diu que la voluntat és que s'hi impliquin altres administracions i que, per agilitzar-ho, és important que es desencalli com més aviat millor. Per Masquef, és indispensable acabar la rehabilitació d'aquest emblemàtic espai perquè ajudaria a "dinamitzar un sector molt important de la ciutat". El Casino Menestral de Figueres porta 17 anys tancat pendent d’acabar les obres