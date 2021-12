La Central Sindical Independents i de Funcionaris (CSIF) ha denunciat l'ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) davant la Inspecció de Treball pels "greus incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals". El sindicat assegura que l'edifici les Vetlladores, on treballen "desenes d'empleats públics", està deteriorat i "abandonat" i asseguren que el govern municipal no ha fet res per millorar les condicions laborals dels treballadors. En concret, exposen que hi han "aparegut ratolins i rates mortes", que la calefacció està avariada i que han reubicat els treballadors en oficines on hi ha bombes de calor, on "no es compleix els requisits de distàncies mínimes ni de ventilació establerts per la covid".

A la denúncia, CSIF exposa que el desembre del 2017 la mateixa Inspecció de Treball va fer un requeriment a l'ajuntament alertant del deteriorament de la façana principal de l'edifici de les Vetlladores i de riscos higiènics per productes químics. "Els terminis per solucionar aquests problemes eren entre immediat i de quatre mesos. No tenim constància, el 2021, de la solució de cap d'aquests problemes", exposa el sindicat.

De fet, CSIF sosté que, a dia d'avui, aquestes mancances detectades "no només no s'han solucionat" sinó que estan augmentant i posen com a exemple l'aparició d'esquerdes a la façana: "Si no hi ha risc estructural tal com va informar el 2017 l'arquitecte municipal, sí que veiem riscos greus de despreniment".

A la denúncia també alerten, acompanyat d'una fotografia, de l'aparició de "ratolins i rates mortes a l'edifici, cosa que és un risc biològic".

El sindicat ha assenyalat, a més, que fa uns deu dies la calefacció central va deixar de funcionar i lamenten que "no sembla haver-hi intenció de reparar-la i posar-ne una de nova". Segons el sindicat, alguns despatxos tenen bomba de calor i s'ha resolt reubicar alguns empleats dels espais on no n'hi ha, tot i que diuen que així no es compleix la distància mínima ni la ventilació necessària que marca la pandèmia.

"Hi ha àrees d'aquest edifici que continuen als seus despatxos sense calefacció, treballant a una temperatura quasi menor de la que fa a l'aire lliure, i no poden endollar calefactors perquè salten els tèrmics", conclou el sindicat que ha presentat la denúncia en data 17 de desembre per reclamar que se solucionen "totes les deficiències de manera urgent".