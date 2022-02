L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols dona per acabada la col·locació de plaques fotovoltaiques al teulat de l’Escola Bressol Oreneta. La instal·lació s’ha fet perquè l’equipament pugui produir-se l’energia que consumeix i que, fins ara, estirava totalment de la xarxa elèctrica. Aquesta actuació s’ha executat al llarg d’aquesta setmana i es va enllestir dimarts.

Les vint-i-quatre plaques que s’han posat sobre la teulada de la llar d’infants permetran aprofitar l’energia solar que puguin captar durant tot el dia. L’objectiu d’aquesta incorporació és reduir el consum elèctric provinent de la xarxa, per reduir també la despesa. A més, la instal·lació suposa un pas per millorar l’eficiència energètica de l’edifici amb una aposta per fer ús d’energies renovables.

En aquesta línia, el segon tinent d’alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Josep Saballs, va explicar que el que s’ha de fer des de l’administració és «buscar fórmules alternatives guiades per la normativa europea».