L'Ajuntament de Begur (Baix Empordà) ha aprovat el projecte bàsic del sector d'equipaments que s'ubicarà a la Font de Baix amb un cost de 6,8 milions d'euros. Es tracta d'una zona on es preveu construir un consultori mèdic, l'àrea d'atenció al públic de la regidoria de Serveis Socials, les dependències de la Policia Local, el dipòsit municipal de vehicles, les dependències de Protecció Civil i un aparcament públic. El plenari d'aquest dimarts va aprovar una modificació de crèdit que permet mobilitzar 732.743 euros de romanent per licitar les obres del projecte. La previsió del consistori és que les obres comencin aquest mateix any i s'allarguin fins al 2024.

El sector d'equipaments de la Font de Baix de Begur ja és més a prop de ser una realitat després que el consistori hagi donat llum verda al projecte bàsic. Es tracta d'un document redactat per Territori 24 Arquitectura i Urbanisme SLP i Maria Benedito, que van guanyar el procés públic convocat per l'Ajuntament de Begur. El pressupost d'execució per aquest projecte és de 6,8 milions d'euros i ara se sotmetrà a un procés d'informació pública. També es demanarà un informe favorable al Departament de Salut per certificar que el projecte compleix amb els requisits per ubicar-hi un consultori local al municipi. De fet, aquest és un dels diversos equipaments que es projecten amb la proposta elaborada.

A més del consultori local hi haurà la zona d'atenció al públic de l'àrea de Serveis Socials municipals, les dependències policials i el parc mòbil del cos, el dipòsit municipal de vehicles, les dependències de Protecció Civil, un aparcament públic de rotació i per a residents de Begur i zones públiques a l'exterior. La previsió del consistori és poder començar les obres aquest mateix any, tot i que s'allargaran fins al 2024 si es compleixen els terminis previstos. Aquest projecte és una de les actuacions més estratègiques del mandat actual.