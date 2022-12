Una bomba de l''aviació de la Guerra Civil ha fet mobilitzar els efectius d'emergència a Sant Feliu de Guíxols.

Es va localitzar el 7 de desembre i està localitzada a 280 metres de la bocana. Uns submarinistes van fer la troballa i arran d'això, es va activar als especialistes.

Els especialistes preveuen neutralitzar-lo avui però de moment estan valorant com fer-ho i quan serà. Els encarregats de l'operació seran efectius dels GEAS (Grups Especialistes en Activitats Subaquàtiques) de la Guàrdia Civil i de l’Armada Espanyola. A la reunió que s'ha fet aquest matí també hi ha Policia Local de Sant Feliu de Guíxols i els Mossos.

La bomba, segons l'ACN, fa aproximadament un metre i contindria uns 16 quilos de càrrega explosiva, concretament trilita.

L’explosiu, anomenat "negrilla" es troba a 15 metres de profunditat i és una bomba de l’aviació de la legió Condor de la Guerra Civil.

Des del Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols informen que està previst que es faci al llarg del matí i que l'artefacte provoca talls de trànsit al port.

Zona tancada

Arran d'això i per seguretat, el Club Nàutic alerta a través de les xarxes socials que s'ha limitat la navegació en una àrea d'una milla al voltant d'on es troba l'explosiu i s'ha tancat la bocana del port. Hi haurà avisos per ràdio i llanxes de la Guàrdia Civil controlant el perímetre.

No és la primera vegada que apareixen artefactes explosius a Sant Feliu de Guíxols. Al llarg dels últims anys se n'han trobat en altres punts del litoral.