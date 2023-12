Torroella i l’EMD de l’Estartit enterren la destral de guerra amb un nou conveni

L’alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, i el president de l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de l’Estartit, Genís Dalmau, van signar la setmana passada un nou conveni interadministratiu que regularà les competències i el règim econòmic-financer entre els dos ens locals al llarg d’aquest mandat. La signatura es va formalitzar a la seu de l’EMD en presència de Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona, organisme que va participar activament en la creació de l’EMD l’any 2015 i en la mediació per resoldre el litigi que ha enfrontat l’entitat i l’Ajuntament els dos darrers anys. El nou acord té una vigència de 4 anys, més dos prorrogables, i es va aprovar per unanimitat.

Segons explica el president de l’EMD, Genís Dalmau, aquest nou acord redefineix el sistema de finançament, que fins ara estava basat en la despesa i que ara s’ha simplificat. «Fins ara el sistema que hi havia era basat en la despesa, però era una despesa limitada. De comú acord amb l’Ajuntament de Torroella es va decidir simplificar la manera de calcular els diners del pressupost. Hem passat a tenir una participació en els ingressos de l’Ajuntament, ara participem en un còctel d’ingressos a través d’un percentatge i l’Ajuntament sap quins diners ha de transferir, mentre que l’EMD hi veu un joc més net perquè veu què s’ha ingressat i que ens pertoca un percentatge».

Dalmau afegeix que com que l’EMD no es pot endeutar, s’ha decidit que l’Ajuntament sigui l’ens que tiri endavant les grans inversions que hi ha pendents, com el passeig marítim portuari i el nou equipament sociocultural per a les entitats. «Amb el nou acord l’EMD també tindrà més competències en llicències d’obres o altres diligències per incentivar i que generen activitat econòmica. A partir d’aquí, entre els diners de l’ajuntament i els que genera l’EMD, doncs aquest any que ve el pressupost que es tancarà serà de 2,1 milions d’euros».

Contenciosos aturats

D’altra banda, Dalmau exposa que l’EMD ha aturat els cinc contenciosos que havia engegat l’anterior govern i afegeix que s’ha encarregat una auditoria externa per saber com es va generar un dèficit de 500.000 euros. «S’ha encarregat una auditoria per veure d’on ve el forat. Un dels motius és que faltaven uns ingressos perquè qui feia la recaptació era el Xaloc. També es van gastar més del que tenien pressupostat i tot plegat es va fer una bola. L’Ajuntament de Torroella ha ajudat amb la tresoreria, però probablement acabarem l’any amb 300.000 euros de factures per pagar», explica Dalmau, que celebra la bona entesa amb el govern de Torroella que ha permès segellar aquest canvi de rumb i apropar postures.

Per la seva banda, l’alcalde de Torroella, Jordi Colomí, exposa que Torroella manté el contenciós sobre el pressupost de l’anterior mandat «que era desproporcionat». El batlle celebra que s’hagi arribat a una entesa: «S’ha recuperat allò que no s’havia d’haver trencat. S’ha tornat a la lògica i ha sigut bastant senzill. De fet, ha sigut un acord que s’ha aprovat per unanimitat de tots els grups de l’Ajuntament i de l’EMD. Hem buscat la lògica i solucions lògiques», conclou Colomí.