La CUP defensa “passar a l’ofensiva pels drets lingüístics” des del País Basc

Durant la precampanya i actual campanya pel 12-M, la formació de l’Esquerra Independentista ha reivindicat la defensa del català com un eix central del seu programa electoral. La setmana passada va fer públic el decàleg “Prou cessions, català arreu” com a pla de xoc per la llengua en què apostava, entre d’altres qüestions, per una nova llei d’educació que estableixi i garanteixi una immersió lingüística general, per crear una empresa pública de doblatge i subtitulació o una conselleria de llengua que prioritzi el compliment de tots els drets i obligacions lingüístics ja establerts per llei.

Vinyets ha visitat el País Basc “per conèixer de primera mà experiències d’èxit en la revitalització de l’euskera en àmbits que també són clau per al català”, ha apuntat. Així, s’ha reunit amb Hezten, entitat guipuscoana de professionals que treballa en la dinamització del lleure i el temps lliure d’infants i joves; Euskal Herrian Euskaraz, associació amb quaranta anys d’història de lluita popular per la llengua al conjunt del país; Zenbat Gara, entitat cultural dedicada a l’ensenyament de la llengua per a adults i que gestiona la ràdio Bilbo Hiria Irratia i l’espai Cafe Antzokia; i Paul Bilbao, filòleg amb una llarga trajectòria activista i educativa i exsecretari general d’Euskalgintzaren Kontseilua, plataforma que aglutina multitud d’organitzacions compromeses amb la defensa dels drets lingüístics.