Un matrimoni de Girona ha pogut cancel·lar un deute de més de 100.000 euros gràcies a la Llei de la Segona Oportunitat. L’origen del deute és un negoci de roba que van decidir obrir a Palamós a principis dels 2000, i que amb els anys que ha suposat un pou de deutes acumulats que tot just ara han pogut deixar enrere després d'anys de patiment.

Al principi la botiga era rendible, i això els va dur a fer inversions per ampliar el negoci. El canvi de moneda a l’euro, però, va perjudicar-los. «Ens vam començar a endeutar amb bancs, i al final ho vam perdre tot», explica M.C., a qui el jutge del jutjat Mercantil 1 de Girona ha condonat prop de 46.000 euros. El seu home, que també s’ha acollit a un concurs de creditors, és qui ha pogut condonar la part més elevada del deute, uns 63.000 euros, una xifra que també està relacionada amb el negoci fallit. Ambdós van iniciar el seu propi procés, que des de la reforma de la Llei Concursal es resol al jutjat Mercantil.

El matrimoni, de 61 i 63 anys, havia subscrit diversos crèdits amb bancs, i també arrossegaven despeses del negoci, que al principi anaven pagant, algunes demanant crèdits per pagar-ne d’altres. «Se’ns va fer una bola, intentaves tapar d’un lloc i te’n sortia d’un altre», assenyala la dona. Al final no van poder continuar pagant perquè havien de fer front a les seves necessitats bàsiques. «Vam perdre tres propietats, ens vam quedar sense feina i sense res, i vam haver de viure dels pares».

Assetjament diari

Durant uns anys, van patir assetjament diari per part d’entitats bancàries: «em trucaven cada dia, si bloquejaves el número, et trucaven amb un altre, i al final optes per no contestar perquè és constant», sosté. Al cap d’uns anys les trucades van cessar.

Van conèixer la possibilitat de condonar els seus deutes a través d’Internet. Quan van iniciar el procediment judicial, les trucades van tornar. El procés es va resoldre amb agilitat, perquè, segons explica l’advocat del cas Antoni Galve, del despatx Repara tu Deuda, no hi havia res a liquidar.

«Ja no devem res»

«Ha sigut horrible, ara vivim de lloguer, no tenim cotxe i vivim amb una prestació d’invalidesa del meu home i una ajuda que rebo jo», subratlla l’afectada. De fet, indica que els van arribar a embargar tots els diners del banc, i van haver de reclamar perquè l’embargament era il·legal. El jutjat els va donar la raó i els van tornar les quantitats.

«Ja no devem res, i és un sentiment d’alliberació molt gran», explica. «Encara que no tingui res, sé que no dec res i que ningú em vindrà a molestar, i a més no hem d’estar mirant cada dia el compte corrent per mirar si m’han tret diners», rebla.

Tants anys de patiment li han provocat cert recel al telèfon mòbil: «el que no ho ha viscut no sap què suposa, és una situació molt angoixant».

Els requisits per optar a la Llei de la Segona Oportunitat són, entre altres, ser un deutor de bona fe, no tenir un deute superior als 5 milions d’euros i no haver sigut condemnat per delictes socioeconòmics durant els últims 10 anys, entre altres. S’hi poden acollir tant particulars com autònoms

El despatx ha cancel·lat més de 8,3 milions d’euros de clients a la província de Girona des que va iniciar la seva activitat el 2015.