La Policia Local de Palafrugell detén 27 persones en tres mesos

La Policia Local de Palafrugell ha detingut a 27 persones i n'ha investigat catorze més durant els primers tres mesos de l'any. Segons informa l'Ajuntament en un comunicat, les últimes set detencions es van produir durant el febrer, i el març en van tenir lloc dues més. Una d'elles va fer-se al supermercat Esclat situat a la zona comercial de grans superífices, on els agents van detectar que havia sostret diverses ampolles de licor. Es tracta d'un reincident en fets similars i es va informar dels fets a l'autoritat judicial competent. També es van detenir a dues persones més per ocupacions gràcies a la col·laboració de veïns que van alertar a la policia.

Pel que fa a delictes contra la salut pública, es va fer una detenció al carrer Torres Jonama d'un jove que duia una bossa amb una notòria quantitat de marihuana, que els agents van determinar que seria utilitzada pel tràfic de drogues.

En referència a la violència masclista, un home va ser detingut al seu domicili després que diversos veïns van alertar a la policia. Els agents van detenir a l’home i es van fer càrrec de la seva parella que posteriorment va denunciar els fets i va sol·licitar la corresponent ordre d’allunyament.

El passat dia 8 de març un home va ser detingut per una temptativa de robatori amb força al centre de la població. Gràcies a la col·laboració d’un ciutadà, que va ser testimoni dels fets, es va poder localitzar al culpable que va ser interceptat per la policia. L'home no disposava de permís de residència a l’estat i es va posar en coneixement de la Unitat d'Estrangeria de la Policia Nacional.

Sobre delictes contra la seguretat viària s’han investigat tres persones per conduir sota els efectes de l’alcohol i a dos més per conduir amb una prohibició judicial vigent. La darrera detenció es va produir en comprovar la identitat d’una persona que es va presentar a les dependències policials, on es va comprovar que estava pendent la seva detenció, ordenada pel Jutjat de La Bisbal d’Empordà, per la seva implicació en un robatori.

Finalment, amb relació el llançament de petards i bengales que van esdevenir la nit del dia 5 de març al centre de la població, es van identificar i detenir set persones i estan acusats d’un delicte de desordres públics i un altre de danys.

Segons el balanç anual de criminalitat del Ministeri de l'Interior, Palafrugell va ser el municipi gironí on més van créixer els delictes, amb un 26,4% més que l'any anterior i un total de 1.309 infraccions detectades pels cossos de seguretat competents en matèria de seguretat ciutadana.