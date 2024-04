Detingut a Calonge un francès que estafava compatriotes amb falsos tràmits d’estrangeria

La Policia Nacional ha detingut un home francès a Calonge per haver estafat més de 100.000 euros a compatriotes seus establerts a Catalunya enganyant-los amb falsos tràmits d’estrangeria. Dues persones més també han quedat investigades pels mateixos delictes, estafa, falsedat en document públic i amenaces, que haurien afectat almenys a cinc víctimes, totes francòfones. L’escorcoll del domicili del detingut va comptar amb la col·laboració de la Policia Local de Calonge i de la unitat canina de la Policia Local de Palafrugell. Al detingut li consten fins a 12 ressenyes policials a França per la mateixa tipologia de delicte.

La investigació va començar arran de la denúncia d’una ciutadana francesa que revelava que un ciutadà del seu país es publicitava a través d’una coneguda xarxa social com a gestor per a tràmits d’estrangeria de ciutadans francòfons que volguessin establir-se a Espanya. El detingut, molt actiu en aquesta xarxa social, amb una molt bona fluïdesa verbal i posada en escena, donava consells de tota mena sobre els costums espanyols o centres comercials on anar a comprar, entre altres, tot dirigit a ciutadans francòfons.

De fet, després de la detenció, ell mateix va compartir un vídeo a TikTok on admetia haver tingut un "afer" amb la policia, però que tot "anava bé", instant els seus seguidors a no preocupar-se

Per a les estafes, el detingut havia creat una suposada gestoria que en realitat no havia existit mai, falsejant el CIF, la localització i les factures presentades. Falsificava documents d'estrangeria i fins i tot actes notarials. La policia va poder esbrinar que tant el detingut com les investigades havien contractat préstecs i formalitzat societats mercantils a nom dels estafats, utilitzant documentació falsa.

Una de les víctimes denunciants que havia publicat a la mateixa xarxa social l'engany sofert, posteriorment va declarar en seu policial que durant la nit una persona vestida de negre empunyant una pistola els va advertir a crits que “esborrés tots els vídeos que havia publicat o la seva família es penediria”. Aquest modus operandi del detingut sempre era el mateix. Quan detectava que algun dels estafats pretenia avisar altres compatriotes, els amenaçava a través de la xarxa social amb “fer-los una visita no gaire agradable”.

La Policia Nacional recomana que per evitar aquest tipus d'estafes sempre s'acudeixi a professionals col·legiats i en cas de dubtes se sol·licitin referències als Col·legis Professionals d'Advocats o Gestors Administratius. L'operació està oberta atès l'alta probabilitat que puguin aparèixer més víctimes.