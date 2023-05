El pròxim dimecres 17 de maig, Carmen Lomana tindrà els resultats del tumor que li van extirpar el passat 4 de maig, segons 'Espejo Público'. Fa aproximadament un any, Carmen Lomana va descobrir que hi havia alguna cosa que fallava en la seva glàndula paròtide, però no li va donar la importància que tenia i ara, s'ha hagut d'operar, assumint un risc afegit.

Assumeix que la decisió que va prendre fa un any enrera va ser errònia i que, si algú es troba amb una situació similar, el que ha de fer és anar al metge i prendre les recomanacions del mateix per tal d'evitar mals majors. La seva història va començar l'any passat quan en pentinar-se o en posar-se les arracades va notar alguna cosa, però no li va fer cas. Un dia va decidir explicar-ho a una amiga i ella li va dir que acudis immediatament al metge per fer-se una revisió i efectivament, després de fer-se les proves pertinents li van confirmar la presència d'un tumor molt greu, el qual, si no s'agafa a temps pot arribar a fer metàstasis al cervell. Sharon Stone anuncia que pateix un «tumor fibrós gros»: què és i com es pot detectar El tumor es trobava en la glàndula paròtide i la seva detecció es fa a través del tacte, perquè no totes les protuberàncies surten enfora, a vegades els tumors poden créixer cap endins i aquest és el problema perquè la seva detecció és més difícil de fer. Què és la glàndula paròtide Tenim diverses glàndules paròtides, les quals se situen al costat de les orelles i són les que ens ajuden a salivar, per tal de menjar millor. La saliva serveix per començar la descomposició dels aliments, gràcies als seus enzims. Aquestes glàndules són molt famoses perquè produeixen les galteres. Els problemes que poden aparèixer en les nostres glàndules paròtides Funcionals : excés de saliva , associat a malalties com l'ELA o l'esclerosis lateral amiotròfica o, la falta de salivació, la qual apareix en persones que fan radioteràpia en la cavitat oral .

: , associat a malalties com o lateral amiotròfica o, la falta de salivació, la qual apareix en persones que fan en la cavitat . Infecciosos : les famoses galteres que produeixen un augment de les glàndules i que fa bastant de mal, normalment, afecta ambdues glàndules o, la parotiditis bacteriana, és molt similar a les galteres, però només afecta una de les dues glàndules.

: les famoses que produeixen un i que fa bastant de mal, normalment, afecta ambdues glàndules o, la és molt similar a les galteres, però només afecta una de les dues glàndules. Tumors: són bastant habituals i solen ser de caràcter benigne. La cirurgia és un molt precisa perquè durant la seva extirpació s'han de separar del nervi facial que passa per les glàndules. S'ha d'anar molt amb compte perquè podem tenir una paràlisi facial. Adverteixen de l’augment de casos de la malaltia del fetge gras no alcohòlic Com puc detectar si tinc un tumor a la glàndula paròtide A través d'una ecografia, un TAC, una tomografia assistida amb ordinador o una ressonància magnètica. Una altra tècnica avançada és a través de l'aspiració, on es realitzen unes proves on s'aspira contingut cel·lular i s'analitza.