El mapa de les restriccions a Espanya enfront del coronavirus té dos extrems: Catalunya, que continua sent l'autonomia amb les mesures més severes, i Madrid, que al costat d'Extremadura, Castella-la Manxa i Castella i Lleó va ser l'únic territori que a la fi del passat any va optar per una política de meres recomanacions en aquesta sisena onada, marcada per l'envestida de la variant òmicron, que pel seu caràcter molt més contagiós està batent tots els rècords d'infeccions durant aquests dos anys de pandèmia.

Segons publica El Periódico de Catalunya, l'única mesura comuna en tota Espanya és l'obligatorietat d'usar mascaretes en exteriors, malgrat que la transmissió del virus a l'aire lliure, sempre que es compleixi amb la distància interpersonal d'almenys 1,5 metres, és poc comuna.