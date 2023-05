Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns al matí un home com a presumpte autor de la mort de la seva parella a Manresa. Els fets van tenir lloc el passat 6 de maig al carrer Gaudí de la capital del Bages. La víctima, de 31 anys, estava embarassada. El detingut haurà de passar a disposició del jutge en les pròximes hores. Inicialment, la policia va descartar que la dona hagués estat assassinada per falta d'inicis de criminalitat. però les diligències practicades per l'equip forense ara han traslladat el cas al jutjat de violència sobre la dona de Manresa. Segons informa el TSJC, no hi ha constància d'antecedents de violència entre la víctima i el detingut. La investigació continua oberta i el jutge ha decretat el secret de sumari.

Segons han explicat alguns veïns a l'ACN, la jove estava vivint als baixos del número 41 del carrer Gaudí des de feia poc temps.