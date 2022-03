La seu de la Generalitat a Girona va ser ahir l’epicentre de la protesta convocada per la delegació gironina de La Intersindical, que va aplegar una quinzena de persones per a reivindicar la implementació immediata de la figura de la infermera escolar a tots els centres educatius catalans.

La portaveu del sindicat a Girona, Núria Pastor, va sentenciar que «hi ha una necessitat contínua i creixent que afecta diferents aspectes de la salut física, mental i emocional de l’alumnat», a partir d’on va reivindicar que «garantir el dret universal a la salut i a l’educació dels alumnes en igualtat de condicions i seguretat amb independència de les seves necessitats individuals només és possible si es dota de personal d’infermeria als centres educatius ».

A més, va sentenciar que «com a professionals sanitaris i docents rebutgem de ple la figura del vetllador sanitari introduïda pel Departament d’Educació perquè significa externalitzar el servei a empreses privades, inhibir-se de la pròpia responsabilitat envers la societat a l’hora de prestar serveis de qualitat amb seguretat i confiar a persones alienes la salut i la seguretat dels més febles, que no tenen formació en infermeria». A més, va qualificar aquesta figura «d’intrusisme professional» envers la figura de l’infermer i va denunciar que els vetlladors disposen del «curs de monitor en el lleure». Amb tot, va reivindicar que «s’estan traspassant responsabilitats a personal no qualificat» que sovint també ha d’acabar assumint el personal docent, a qui «no li pertoca». Alhora, el sindicat va sentenciar que «els nens que estan patint malalties cròniques no estan ben atesos i això provoca un patiment constant a les famílies». Amb tot, van reclamar que «es desplegui totalment l’acord-marc de col·laboració entre el Departament d’Educació i el de Salut» per a dotar als centres educatius catalans de professionals d’infermeria que «puguin atendre les necessitats» dels alumnes. Això permetria, segons el sindicat, «millorar la salut de la població escolaritzada a través d’accions de promoció i protecció, prevenció de malalties i actuació en situacions de risc, atenció precoç de trastorns com la dislèxia, el TDAH o l’autisme, la salut sexual, addiccions o la salut alimentària». Unes necessitats, van sentenciar, que «amb la pandèmia han quedat totalment desateses».

Per la seva banda, la presidenta del Col·legi d'Infermeres i Infermers de Girona, Alícia Rey, va assenyalar que «sempre hem reivindicat que hi hagi infermeres a les escoles» i va admetre que l’actual programa Salut i Escola que es desenvolupa als instituts és «insuficient» perquè «no dona la cobertura necessària». En aquest sentit, va assegurar que la incorporació d’aquests professionals és «molt important» perquè «volem més prevenció i promoció de la salut, i s'ha de començar educant als més petits perquè aprenguin la importància d’aspectes com fer exercici o menjar de forma saludable».